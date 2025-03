El In Memoriam de los Oscar 2025: del homenaje a Gene Hackman al enojo en las redes por los imperdonables olvidos

Morgan Freeman protagonizó uno de los momentos más emotivos de la 97° entrega de los Oscar cuando subió al escenario del Dolby Theatre en Los Ángeles para homenajear a su amigo y colega Gene Hackman. El protagonista de Contacto en Francia, de 95 años, fue hallado muerto junto a su esposa y su perro hace menos de una semana en su casa en Nuevo México, en circunstancias que aún se investigan.

“ Esta semana la comunidad perdió a un grande y yo a un amigo, Gene Hackman . Tuve el placer de trabajar con él en dos películas, Los inolvidables (1992) y Bajo sospecha (2000)”, comenzó Freeman su sentido discurso. Luego continuó: “Como todos los que compartieron alguna escena con él, aprendí que era un intérprete generoso y un hombre cuyo talento elevaba el trabajo de todos”.

In Memoriam completo

Freeman recordó que su colega ganó dos premios Oscar (mejor actor protagónico en 1972 por Contacto en Francia y mejor actor de reparto en 1993 por Los imperdonables): “Pero más importante aún, ganó el corazón de los amantes del cine en todo el mundo . Él decía que no pensaba en el legado, sino que esperaba que la gente lo recordara como alguien que intentó hacer un buen trabajo. Creo que hablo por todos cuando digo ‘Gene, serás recordado por eso y por mucho, mucho más. Que descanses en paz, querido amigo ’”.

De inmediato el artista le dio paso al video en el que, durante aproximadamente un minuto, pasaron las imágenes y los nombres de actores, productores, técnicos y directores que murieron en el último año, mientras sonaba una orquesta en vivo. Maggie Smith, Gena Rowlands, Kris Kristofferson, M. Emmet Walsh, Teri Garr, Cheng Pei-Pei, Bill Cobbs, Joan Plowright, Anouk Aimée, Donald Sutherland y David Lynch, fueron algunos de los nombres que circularon por la pantalla del gran escenario de Hollywood.

David Lynch, una de las figuras que pasaron por el In Memoriam PATRICK T. FALLON - AFP

La polémica no tardó en llegar cuando los usuarios en las redes sociales se percataron de la ausencia de Michelle Trachtenberg en el clip homenaje a los artistas fallecidos entre el 2024 y el 2025. La actriz de Buffy, la cazavampiros murió el 26 de febrero a los 39 años, por causas que aún se desconocen. Según el sitio TMZ hace unos meses habría recibido un trasplante de hígado, lo que le habría provocado complicaciones. El cuerpo de la protagonista de películas como 17 otra vez y Sueños sobre hielo fue hallado por su madre en su departamento de Manhattan.

Michelle Trachtenberg, una de las olvidadas en el in memoriam (Foto: Captura X/@marceladunn)

Tampoco fue homenajeado el legendario actor francés Alain Delon -que murió el 18 de agosto-, ni la argentina Olivia Hussey , que falleció el 27 de diciembre y fue protagonista de la recordada versión de Romeo y Julieta, de Franco Zeffirelli. Los actores Martin Mull, Tony Roberts, Linda Levin y Chance Perdomo, así como el director de Super Size Me Morgan Spurlock no formaron parte del In Memoriam.

Otro de los ausentes en el homenaje fue el actor estadounidense Tony Todd, fallecido el 9 de noviembre del 2024 en su casa en Los Ángeles. El protagonista de Candyman y Destino Final tenía 69 años. En ese momento no se dieron a conocer las causas del deceso.

La muerte de Gene Hackman

La noticia del fallecimiento de Hackman se conoció el pasado miércoles 26 de febrero. El actor de 95 años apareció muerto en su casa de Nuevo México junto con su esposa Betsy Arakawa y uno de sus perros. “Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro padre y su esposa. Era amado y admirado por millones en todo el mundo por su brillante carrera actoral, pero para nosotros siempre fue solo papá y abuelo. Lo extrañaremos profundamente y estamos devastados por la pérdida”, rezaba el comunicado emitido por sus hijas Elizabeth y Leslie y su nieta Annie.

Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, en la entrega de los Globo de Oro de 2003

“Creo que estoy muy ansiosa por saber qué sucedió y simplemente no sé cuánto tiempo llevaban fallecidos”, dijo preocupada una de las hijas del actor a un medio estadounidense. En un principio se sospechó que el motivo de los decesos podía deberse a una fuga de monóxido de carbono. Sin embargo, según ella misma informó días más tarde, los bomberos realizaron las pruebas pertinentes y descartaron dicha hipótesis.

Adan Mendoza, sheriff de Santa Fe, aseguró en conferencia de prensa que los cuerpos del actor y su pareja fueron trasladados para realizar las correspondientes autopsias. “Los exámenes iniciales no encontraron signos de trauma externo en ninguno de los dos. No hay indicios inmediatos de que haya habido un crimen, no hay signos de lucha ni de que faltaran objetos de la casa”.

