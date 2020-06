Flavia Palmiero y Marina Bellati protagonizaron un inesperado ida y vuelta en Twitter, a propósito del cruce entre Cristina Pérez y el presidente Alberto Fernández Crédito: Instagram

El tenso cruce al aire el presidente Alberto Fernández y la conductora de Telefe Noticias, Cristina Pérez se transformó en uno de los temas de los que más se habló en las redes. Ya desde la noche del miércoles, el nombre de la periodista fue tendencia en Twitter y las repercusiones de la discusión, con comentarios argumentando a favor del mandatario o de la conductora, seguían incrementándose una noche después.

En medio de la catarata de mensajes sobre el tema, la actriz Marina Bellati escribió: "Cristina Pérez, quedate en casa" . Si bien el posteo fue publicado en la red del pajarito a las 21:36 del miércoles, durante la noche del jueves recibió una respuesta inesperada, la de Flavia Palmiero.

La exconductora infantil, que es, además, amiga de Pérez, le respondió con un lacónico "¿Por qué?" , que no pasó inadvertido para la actriz. " Hola Flavia. ¿Te referís a por qué? Fue una humorada haciendo uso del slogan de la pandemia. Celebro la libertad de expresión siempre y en todos los casos. Un saludo y ojalá la ola vuelva a estar de fiesta pronto ", le respondió, sin querer entrar en confrontaciones.

" Me parece bien el humor, lo celebro. La verdad, hay muchos que no pueden porque sufren y hay que estar respetuosos frente a eso. Estamos grandes y maduros y la ola estará de fiesta con amor y libertad siempre. Besos , le respondió la conductora del recordado ciclo infantil.

Este jueves, otra famosa se refirió al cruce entre el presidente y la conductora de Telefe Noticias y terminó siendo tendencia por un error que los usuarios de Twitter no le dejaron pasar. Con ironía, Mirta Busnelli escribió: " Hay que tenerle paciencia a Cristina Pérez, porque quizo (sic) estudiar derecho , pero no pudo entrar porque no tenía terminada la secundaria".

Inmediatamente, algunos de sus seguidores comenzaron a marcarte su error ortográfico. Entonces, Busnelli volvió a tuitear, pero esta vez para hacerse cargo de su equivocación: "Quiso, quiso, quiso, quiso. ¡QuiZo, NO! QUISO, quiso, quiso, quiso, quiso, quiso. ¡TIENEN RAZÓN! Es quiso, ¡es que yo no terminé la primaria! Perdón.