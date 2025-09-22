Apareció en Córdoba el joven uruguayo que era buscado por Interpol hace más de una semana

Después de varios días de intensa búsqueda, el uruguayo Mathías Espínola fue localizado en la provincia de Córdoba cuando caminaba rumbo a la ruta en dirección a Gualeguaychú. El joven de 27 años había viajado a esa provincia argentina a comienzos de septiembre por una propuesta laboral, pero tras avisar a su familia que regresaría a Uruguay, se perdió todo rastro de él.

El hallazgo del hombre fue confirmado por su madre, Andrea Olivieri, al medio El País. “Gracias a Dios apareció. Fue una agonía horrible todos estos días”, dijo la mujer en un mensaje de audio. La mamá del joven detalló que una cámara de seguridad en un parque de la localidad cordobesa de Río Primero registró a su hijo cuando caminaba, aparentemente, hacia la ruta 19 y luego hacia Gualeguaychú.

De acuerdo con el medio uruguayo, fueron efectivos de la Policía de Córdoba quienes lograron interceptarlo y entregarlo a su familia. Espínola había llegado a Córdoba el viernes 5 de septiembre en busca de trabajo, pero al comprobar que los salarios eran menores que en Uruguay, decidió regresar a su país. Incluso ya tenía en su poder el pasaje de regreso.

La última comunicación con su madre había sido el martes 9 por la mañana, antes de dirigirse a la terminal de ómnibus de la capital provincial. En ese momento le aseguró que volvía a Uruguay, donde se desempeña en la construcción y en un taller de motos en Montevideo. Según trascendió, habría sido víctima de un robo.

Sus hermanos Robert y Juan Espínola viajaron a Córdoba para colaborar en la búsqueda y recorrer los lugares donde había estado. Junto a los audios difundidos, Olivieri compartió la foto que confirmaba el hallazgo. “Esa es la foto que vieron que era él, que estaba ahí. Por suerte apareció”, dijo aliviada.

La investigación apunta ahora a esclarecer qué ocurrió con el joven durante los días en que se desconoció su paradero.