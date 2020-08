Las disculpas de Nicolás Magaldi y su charla con Nicole Neumann y Fabián Cubero

Nicolás Magaldi pidió disculpas en su programa y habló con Nicole Neumann y Fabián Cubero Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de agosto de 2020 • 14:22

Nicolás Magaldi hizo un mea culpa en su programa de Canal 9, El show del problema. ¿La razón? Hace unos días el conductor fue quien dio la noticia del Covid-19 positivo de Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann y Fabián Cubero. La noticia levantó muchas suspicacias porque Mica Viciconte, pareja de Cubero, es panelista del ciclo. Nicole sospechó que fue Mica quien lo contó en la producción y Nico lo dijo al aire.

Desde el programa aseguraron que Viciconte no dijo nada, debido al "bozal legal" que se le aplica desde hace casi un año. Ya se sabía que Nicole era positiva y ella misma lo contó en su programa de eltrece, Nosotros a la mañana. Días después la mayor de sus tres hijas dio positivo y ella quería mantenerlo en privado y no hacerlo público. Hasta Pampita Ardohaín se metió en el debate y apoyó a Nicole, quien le agradeció.

"Quiero pedir disculpas públicamente, profesionalmente y personalmente porque cometí un error. Como periodista saben que soy riguroso, di un dato cierto pero que no debí hacerlo público. Pido perdón", dijo sinceramente Nico Magaldi.

"Es difícil ser precisos y correctos en medio de esta pandemia. Les quiero decir a Nicole y a Fabián que pido disculpas por haber contado que la hija mayor era Covid positivo. Cuando lo dije al aire me di cuenta de que me estaba equivocando. No debería haberlo dicho. Estuvo muy mal de mi parte. Cuando cometo un error sé pedir disculpas y ya lo hice en privado con cada uno de los papás, con quienes hablé esta mañana. Gracias a Nicole y Fabián que aceptaron mis disculpas. Lo hablé con mi mujer también y no me gustaría que me pasara a mí, con mi familia y por eso enfrento los errores. Somos un programa sin malas intenciones. No se me caen los anillos por nada", concluyó.