Pampita Ardohain opinó sobre las críticas que recibió Nicole Neumann tras dar positivo en el testeo de covid-19, y Mica Viciconte le respondió: "Primero, hay que conocer la interna"

Luego de que se conociera que Nicole Neumann había dado positivo en el testo de coronavirus, se desató la polémica entre la modelo, Fabián Cubero y Mica Viciconte. Pampita Ardohain se involucró en el tema y pidió que no se haga una "caza de brujas" sobre colega, que antes había acusado a su ex de exponer a sus hijas al contagio de la enfermedad.

Hace unos días, la conductora de Pampita Online (Net) interpeló directamente al ex de Nicole y le recomendó mostrarse como un padre más presente que nunca y apoyar a la modelo mientras transita la enfermedad. "Lucite, Cubero", disparó la pareja de Roberto García Moritán. Ahora, Viciconte le respondió y la acusó de "desconocer" la "interna" familiar.

"Primero, obviamente tiene que conocer la interna", comenzó Viciconte en su descargo en El show del problema (eltrece). "Uno no puede hablar sin saber lo que pasa puertas adentro. Es muy fácil hablar o dar un consejo cuando la realidad es absolutamente otra", completó la actriz.

Luego, la pareja de Cubero se defendió de las acusaciones de hostigamiento a Nicole. "Segundo: nadie hostiga a nadie. Yo no salí a hablar del tema en ningún medio porque dije 'es un tema de salud en el que no me voy a meter y no voy a hablar' así que pueden buscar que en ningún momento hablé y en ningún momento mandé una indirecta, ni subí una story criticando a nadie", añadió.

Finalmente, Vicicone dijo: "Después, me parece que no se demuestra el amor de esa manera. El amor se demuestra día a día. No hay que demostrar a nadie o hacer caridad. Están equivocados: el amor se demuestra a puertas cerradas".

La conversación indirecta entre Viciconte y Ardohain, continuó. Al escuchar la respuesta de la actual pareja de Cubero, Pampita señaló: "Vi la nota que le mostraron a Mica y me la editaron porque dije un montón de cosas lindas de Fabián que no pusieron y obviamente no servía poner eso, la cortaron. Sigo dándole el mismo consejo a todos los hombres separados".

En relación al vínculo de Cubero -y de los padres divorciados en general- Ardohain manifestó: "Si sus hijos viven en la casa de la mamá, me parece que se pueden acercar y estar presente de todas las maneras posibles. Uno no deja de ser papá porque ya no está casado o vive en otra cosa. La responsabilidades son compartidas siempre".