El mensaje de Eric Dane, tras su preocupante ausencia en los Emmy: “Hay mucho por hacer y tenemos que hacerlo ahora”

Muchos de los seguidores de Eric Dane esperaban verlo en la última edición de los premios Emmy y quedaron un tanto alarmados ante su ausencia. Quizá para llevar un poco de calma, o tal vez porque consideró que era el mejor momento para hacerlo, el actor de Euphoria reapareció esta semana en sus redes sociales y anunció una nueva iniciativa para la investigación y financiación de la Esclerosis Lateral Amiatrófica (ELA), la enfermedad que meses atrás reveló que padece.

El actor de 52 años compartió en su cuenta de Instagram un video que grabó en colaboración con I AM ALS, la organización de apoyo para personas con ELA fundada por Brian Wallach en 2019. “Soy Eric. Actor, padre y ahora con ELA”, se escucha decir al principio del el clip a la estrella de Grey’s Anatomy, con la voz algo tensa. Luego, explica: “Durante más de un siglo, la ELA ha sido incurable y estamos hartos de aceptar el statu quo. Necesitamos la vía más rápida hacia la cura”.

En abril, Eric Dane fue fotografiado bajando de su auto con la ayuda de una enfermera, al llegar al set de Euphoria Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

“Y por eso me he asociado con I AM ALS. Nuestro objetivo: conseguir mil millones de dólares en los próximos tres años. Juntos, renovaremos la ley histórica para la ELA, conseguiremos tratamientos prometedores para miles de pacientes como yo y, finalmente, avanzaremos hacia el fin de esta enfermedad”, expresó.

El clip lleva como título: “Estamos encantados de anunciar Push for Progress, una campaña innovadora para acelerar la investigación sobre ELA, ampliar el acceso a los tratamientos y asegurar mil millones de dólares en fondos federales para la ELA durante los próximos tres años”.

Al final del video, el actor insta a sus seguidores a sumarse a la iniciativa y enfatiza: “Hay mucho más que aprender, más que hacer y tenemos que hacerlo ahora”.

Dane anunció públicamente en abril de este año que le habían diagnosticado la enfermedad, que debilita progresivamente los músculos y afecta la función física. Cinco meses después de compartir la noticia, generó preocupación entre los fanáticos que esperaban verlo en los Emmy 2025.

Es que el actor tenía previsto reunirse con su excompañero de elenco de Grey’s Anatomy, Jesse Williams, para presentar uno de los premios. Sin embargo, su colega terminó subiendo solo al escenario para revelar al mejor director de serie dramática. Al día siguiente, Deadline informó que una fuente cercana al actor indicó que Dane se retiró a último momento de la ceremonia, aunque no precisó cuáles fueron los motivos.

En abril, el actor le contó a People que padecía la enfermedad y señaló: “Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras afrontamos este nuevo capítulo”.

Eric Dane, en una reciente entrevista que brindó en la televisión estadounidense

La noticia llegó penas un mes después de que el Dane y su esposa, Rebecca Gayheart, dejaran sin efecto los trámites de divorcio que habían iniciado. La actriz de Beverly Hills 90210 había solicitado la separación legal en febrero de 2018.

Dane y Gayhart son padres de Billie, de 15 años, y Georgia, de 13. En junio, en una entrevista concedida al programa televisivo Good Morning America, el actor dio algunos detalles de cómo es hoy el vínculo entre ellos. “Hablo con Rebecca todos los días. Hemos logrado ser mejores amigos y mejores padres, y ella es, probablemente, mi mayor apoyo. Mi apoyo más incondicional”, indicó.

Eric Dane y su esposa, Rebecca Gayheart

En esa misma entrevista, indicó que, a pesar del duro golpe, cree que todavía tiene un largo camino por recorrer. “No siento que este sea el final de mi historia, no siento que sea mi final”, le remarcó a la periodista Diane Sawyer. Allí, además, reveló cuáles fueron los primeros síntomas. “Comencé a sentir cierta debilidad en mi mano derecha y en ese momento no le di mucha importancia”, explicó el actor. Y añadió: “Pensé que quizá había estado enviando demasiados mensajes de texto o que tenía la mano cansada. Pero unas semanas después, noté que había empeorado un poco”.

En ese contexto, según relató, consultó a un especialista en manos y luego a otro, pero que, al ver que el cuadro no mejoraba, terminó acudiendo a dos neurólogos. Tras nueve meses de consultas médicas, finalmente recibió el diagnóstico, que lo dejó en estado de shock.

Desde entonces, el brazo derecho de Dane, que es diestro, empeoró. “Dejó de funcionar por completo. Y el izquierdo tampoco funciona bien... Se va”, indicó el actor. Y, además, aseguró que siente que le quedan “unos meses más” de uso de su mano izquierda. Dane reveló, también, que su “gran preocupación” es que sus piernas también pierdan su movilidad.

Hace unos meses, el exnadador de competición y estrella del waterpolo, se encontraba en un viaje en alta mar con una de sus hijas. Cuando saltó al océano, se dio cuenta rápidamente de que no podía nadar ni generar suficiente energía para regresar al bote. Fue entonces cuando tuvo que aceptar: “Ya no estoy seguro en el agua”.

Mientras su hija lo arrastraba de vuelta al yate, Dane se echó a llorar. “Me sentí desconsolado”, se lamentó. Cuando se le preguntó cuánto lo “enoja” la enfermedad, no lo dudó: “Mucho”.

“Estoy enojado porque me arrebataron a mi padre cuando era joven, y ahora hay muchas posibilidades de que me arrebaten a mis hijas mientras son muy pequeñas”, explicó, emocionado, refiriéndose a su padre, que se suicidó cuando él tenía apenas 7 años.