Un día después de anunciar su separación, Sofía "Jujuy" Jimenez compartió un mensaje positivo en sus redes

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de mayo de 2020 • 14:22

A pesar del dolor por la separación , Sofía "Jujuy" Jimenez intenta ponerle buena energía y ser positiva en medio del momento que está atravesando. Un día después de confirmar que su relación con Juan Martín del Potro llegó a su fin, la modelo acudió a las redes sociales para enviar un mensaje de superación y contarle a sus seguidores cómo la está pasando.

"Transformando, liberando, soltando ¡En todo eso ando! Dispuesta al cambio y con ganas de seguir soñando. Pensando en positivo, creyendo y confiando en que todo será para mejor", escribió en su cuenta de Instagram al compartir una foto de ella.

En el día de ayer, durante una entrevista con Los ángeles de la mañana , Jujuy blanqueó su separación. "Con Juan veníamos como medio raros... ¿Viste cuando no te estás escuchando o hay falta de comunicación? Veníamos de Miami y nos tocaba hacer la cuarentena post viaje. Fue como: 'bueno, voy a focalizar en mí, en las cosas que me hagan bien, dejar pasar estos 14 días de cuarentena posteriores al viaje y ver'. En el medio vino mi mamá a Buenos Aires. Pasaban los días y dije: 'No puedo dejar de disfrutar a mi vieja que está acá'", relató la modelo.

Sin dar muchos detalles, la morocha aclaró que la relación llegó a su fin y ella se volvió a su departamento. "Hay cosas en el amor que las vivimos de manera distinta. Fue una relación muy intensa, pasó todo muy rápido . Nos separamos y los dos creemos que es lo mejor. Tampoco tengo tan claro todo. No hay una cosa concreta que haya hecho que nos separáramos. La convivencia se volvió complicada".