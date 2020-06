El mensaje de Ricky Martin a Pablo Alborán: "Qué feliz me siento por ti"

Después de que Pablo Alborán hablara por primera vez de su sexualidad, Ricky Martin le dedicó unas dulces palabras Fuente: Archivo

De perfil bajo y muy reservado con su vida privada, durante sus más de diez años de carrera Pablo Alborán siempre eludió cualquier referencia a su intimidad. Por eso, cuando ayer decidió hablar por primera vez de su sexualidad, sorprendió a todos, incluyendo a Ricky Martin , quien no tardó en dedicarle unas dulces palabras .

"Estoy aquí para contaros que soy homosexual", explicó el cantante español en un video de más de tres minutos publicado en Instagram. "Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños", agregó. "En mi trabajo, en mi compañía de discos (...) jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien".

Ricky, que desde hace algunos utiliza su voz para luchar por los derechos LGBTI, no dudó en dejarle un mensaje de apoyo a su colega. "Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este video. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos, Pablo. Te lo mereces".

Hace algunos años, allá por el 2014, los rumores de un romance entre Ricky y Pablo sonaron muy fuerte luego de que ambos se encontraran en la India para componer juntos. "Hace mucho tiempo me llamaron del equipo de Ricky Martin para componer para él. Eso quedó en nada porque empezó mi gira y el disco, y no pude terminar absolutamente nada", le contó Alborán en ese momento al diario El Nuevo Día de Puerto Rico. "Luego me tomé dos meses de vacaciones y me fui a India, Francia, Marruecos y África. De pronto en India me encontré con Ricky. Él sabía que iba para allá y como es amante de India sería un gran guía. Nos comunicamos y, como tengo siempre conmigo el ordenador terminamos el tema que escribí".

"Es realmente triste que por subir una foto te tengan que preguntar quien se acuesta en tu cama. Esa pregunta no se debe hacer en este siglo. Es penoso y triste", agregó el malagueño, que nunca más volvió a hacer referencia al tema.

Unos meses después de ese encuentro, Alborán y Martin lanzaron juntos el tema 'Quimera'. "Pablo, que gustazo y que bella música, tío. ¡Loco porque el mundo la escuche!", le decía Ricky en público a su colega antes del lanzamiento.

Además de Martin, otros famosos como David Bisbal, Rosalía, Laura Pausini, India Martinez, Carlos Baute y Melendi hicieron público su apoyo al cantante .