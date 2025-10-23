El misterio alrededor de Lourdes de Bandana: allanaron la casa de su ex y una vecina aseguró que anoche escuchó gritos en el departamento

Esta mañana, luego de que la mamá de Lourdes Fernández denunciara en la policía que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre, la cantante subió un video a sus redes sociales donde explicó que se encuentra bien. Sin embargo, un rato antes del posteo la policía allanó el departamento de su pareja y se llevó varios objetos personales. Además, una de las vecinas contó que anoche llamó al 911 luego de escuchar gritos, y que el novio de la artista le gritó por el balcón que la ex Bandana estaba enferma.

Averiguación de paradero

Lourdes Fernández, de Bandana, acusó a su expareja de golpearla en el 2022

El misterio alrededor de Lourdes Fernandez comenzó ayer por la noche. Según contaron Pia Shaw y Paulo Kablan en A la Barbarossa, Mabel López -la mamá de la artista- hizo anoche la denuncia vía mail a través de la Oficina Central Receptora de Denuncias del Ministerio Público Fiscal. Desde allí se remitió el caso a la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad. López también manifestó ante las autoridades, con preocupación, que su hija denunció a Leandro García Gómez -su ex- a fines del 2022 por violencia de género y que incluso tuvo un botón antipánico.

De inmediato, personal de la comisaría se dirigió al domicilio de la cantante. Según el informe policial, los agentes fueron recibidos por García Gómez, quien “de muy mal humor” les indicó que Lourdes ya no era más su pareja y no vivía allí. En el marco de la investigación, la magistratura ordenó implantar una consigna policial en la casa de este hombre y se inició una averiguación de paradero.

Minutos después, Robertito Funes, desde el lugar, charló con algunos vecinos. Entre ellos, destacó en particular el testimonio de una de las habitantes del edificio, quien si bien no quiso dar a conocer su identidad aseguró que ayer por la noche escuchó gritos en el departamento de García Gómez y que por ese motivo llamó al 911.

🔴 Buscan a Lourdes Fernández de Bandana: su mamá denunció que está desaparecida hace 3 semanas



Mirá #ALaBarbarossa en vivo en https://t.co/2ECurz6Kmn 📺 pic.twitter.com/VrRbAeArzT — telefe (@telefe) October 23, 2025

“Acá hay una persona que no quiere mostrarse, que es una vecina, que dice que ayer a la noche Leandro García Gómez salió gritando por el balcón del noveno piso que Lourdes estaba aquí con anginas”, informó Funes. “Anoche, cuando vino la policía, él se quejó porque dice que fue maltratado”, continuó el movilero, y aseguró que la vecina reveló que ella llamó al 911 porque escuchó los gritos desde el departamento y contó que no es la primera vez que pasa. “Tienen una relación tóxica”, explicó Funes que dijo la vecina, quien también habló con los agentes que se acercaron al lugar.

Unos minutos después, según el registro de Funes, la policía se retiró del lugar luego de haber allanado el departamento de García Gómez. Además de levantar la consigna, el notero dijo que los oficiales se llevaron “una carpeta, una computadora y una tablet”. De inmediato, Pía Shaw aseguró que “Lourdes está en la casa de una amiga en Villa Crespo hace unos días”.

La palabra del padre

Cerca del mediodía Omar Fernández, el papá de Lourdes, habló con el periodista Ale Castelo en Ya fue todo, su programa de stream, y confirmó que la cantante está engripada pero bien. “Se levantó una polvareda de dimes y diretes y todos empezaron a hablar como si fueran especialistas de la NASA”, explicó el hombre en relación a la repercusión mediática de la desaparición de Lourdes. “Realmente no saben en lo más mínimo cuál es la situación real”, sumó.

Luego de asegurar que está enojado por el revuelo que se armó y porque a su hija la tildaron de “drogadicta”, contó que habló con ella. “Yo lo único que hice fue llamarla y confirmar que ella está bien y que está en buen estado. Ella me manifestó que realmente estaba muy engripada y lo sé porque dos por tres se engripa”, sumó. Además, apuntó contra la madre, quien realizó la denuncia. “Que se haga responsable”, disparó.

El mensaje de Lourdes Fernández

Lourdes Fernández desmintió la denuncia de su desaparición: la ex Bandana hizo un posteo en redes

Poco tiempo después de que la policía se retirara de la casa de su ex, Lourdes apareció a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram. “Chicos, me acabo de levantar. Estoy con gripe desde el lunes. No puedo creerlo, esto es terrible”, indicó en alusión a la denuncia que hizo su madre ante autoridades policiales por averiguación de paradero. “Gracias por ocuparse de mí, estoy bien”, agregó, en el video que registra su disfonía y en el que no se entiende el mensaje completo.

A pesar de que la denuncia dice que desde el 4 de octubre no había contacto con ella, Fernández estuvo activa todo este tiempo en Instagram. Anoche subió una historia con pasajes que no terminan de entenderse. “Grax LeanGG Dt con mucho amo [sic]”, se ve escrito sobre una foto de dos personas que caminan tomadas de la mano y forman un corazón.

El posteo que hizo Lourdes Fernández en sus redes, horas antes de que su madre denuncie su desaparición Captura

El posteo agrega: “Reparar el vínculo. Es importante sol (sic) tenemos una sola vida y un solo amor”. En tanto, hace un día, Lourdes publicó una foto en la que se la ve con un hombre al que llama “LeanGG”, igual que en su última historia, para dedicarle feliz cumpleaños.