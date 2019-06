La modelo y actriz participó de una gala en el Mes del Orgullo y contó por qué decidió hablar abiertamente de la relación que la une a la protagonista de Pretty Little Liars Crédito: The Grosby Group

18 de junio de 2019

Junio es el mes en el que el mundo entero se viste de colores para celebrar el Orgullo Gay, y Hollywood no es la excepción. En el marco de estas celebraciones, Cara Delevingne decidió hablar públicamente con la prensa sobre su novia, Ashley Benson , relación que salio a la luz en el 2018.

Cuando desde E! News le preguntaron por qué decidió postear un video en dónde se la ve besando a su amada, la modelo respondió despreocupadamente. "No lo sé, porque es el mes del orgullo y han pasado 50 años desde que sucedió Stonewall", explicó en referencia al aniversario de la revuelta iniciada en Manhattan, en junio de 1969, un hecho que es reconocido como la piedra fundacional del movimiento LGBT en Estados Unidos. . "También porque ha sido nuestro primer aniversario, así que... ¿Por qué no?", agregó la actriz.

"De las puertas para adentro todavía nos siguen diciendo, como me lo han dicho a mí productores poderosos de Hollywood, que no puedes lograrlo si eres una persona no binaria", aseguró Delevingne durante la alfombra roja de la TrevorLive Gala en Nueva York, donde fue distinguida. "Nos dicen que no somos normales, que no merecemos el amor incluso de aquellos que deberían amarnos más que nadie".

La modelo fue galardonada con el premio de Héroe del año por el Proyecto Trevor, un servicio de prevención de suicidios para los jóvenes LGBT a nivel mundial. Durante su discurso de aceptación, contó que comenzó a asumir que era una persona no binaria hace seis años, y que cuestionar su sexualidad la hizo sentir como una extraterrestre.

"El amor es algo increíble. Es lo que más necesita el mundo, pero lo que menos entiende", expresó Cara. "No es una construcción, es algo constante y cualquiera lo puede conquistar, pero no es fácil".

Cara y Ashley tienen una relación de muy bajo perfil, pues prefieren disfrutar de sus vidas lejos de los escándalos y los flashes. No obstante, ambas se han mostrado muy decididas a hacer a un lado los prejuicios y vivir su amor con total libertad.