El inesperado saludo de Wanda Nara en Bienvenidos a bordo momentos antes de que coronen a una de sus dobles

No es necesario aclarar que Bienvenidos a bordo (eltrece) se encuentra entre los programas preferidos por la audiencia argentina. Los divertidos desafíos y bizarros sucesos que ocurren frente a las cámaras lo convirtieron en uno de los más vistos de la televisión. Entre los millones de televidentes que lo sintonizan cada tarde, también hay un par de famosos y, algunos de ellos, admitieron prestarle especial atención a la puerta de los parecidos en donde puede ser que se vean representados. Una de ellas es Wanda Nara quien, no solo se refirió a sus dobles, sino que pidió que armaran un segmento en su honor.

La “Wanda Nara de Quilmes” ganó el concurso de parecidas a la empresaria

Dentro del amplio repertorio de desafíos que tiene el ciclo de juegos, quizás el más esperado es el de las puertas. Este es muy simple: cada día se le asigna una categoría diferente y los participantes que entren a través de ella deben competir para ver quien se apega más a la temática. Lo más entretenido es lo impredecible que puede ser ya que abarca desde personas que imitan animales, quinceañeras, personajes de películas y -el más popular- parecidos a celebridades o figuras públicas.

En la edición del miércoles, el segmento estuvo presente una vez más pero hubo una modificación inédita en el programa. No solo se instaló una “puerta de Wandas” en honor a Nara sino que la competencia fue presentada por la misma empresaria, quien admitió ver el programa todos los días y quien, previamente, ya se había referido a sus parecidos.

Wanda Nara hizo una aparición en Bienvenidos a bordo para presentar "la puerta de Wanda" captura de video

“Hola Lauri, hola chicas. Bueno, ser Wanda Nara es más fácil de lo que parece, yo creo que todas las argentinas tienen un poquito de Wanda, pero quiero que gane la mejor. Les mando un beso enorme y voy a estar mirando el programa como hago siempre”, dijo la mediática a través de un video que se reprodujo en pantalla.

La "Wanda Nara de Quilmes" se robó toda la atención en Bienvenidos a bordo captura de video

Emocionada, Laurita Fernández -quien continúa como conductora del programa- reveló ser fanática de la hermana de Zaira Nara y aseguró que no podía haber una Wanda sin un Icardi. Dicho esto, le puso una boina a Hernán Drago y le entregó un equipo de mate, elementos que caracterizan al jugador del PSG. Luego de disfrazar al modelo, lo ubicó al lado de la puerta para que recibiera a las participantes. Al mismo tiempo, entró al estudio Mariano de la Canal quien ocupó un lugar entre los miembros del jurado para dar su experta opinión en los parecidos.

Una vez acomodado todo, la ex Bailando por un sueño presentó a la primera concursante. “La Wanda de Quilmes” entró con la cabeza en alto, muy segura de su similitud con la celebridad. Parada frente a las cámaras, aseguró que todo el mundo la confunde y que llegó a hacerse pasar por su versión famosa para poder entrar a diversas fiestas y boliches. “Me gusta la actitud, su personalidad, que va de frente”, manifestó, luego de explicar que no solo se asemejan por el físico sino también por el look y la personalidad.

Una vecina de Quilmes ganó la competencia de las parecidas a Wanda Nara captura de video

A pesar de que, por la alfombra roja desfilaron otras imitadoras, la Wanda de Quilmes se instaló desde el principio como la preferida del jurado. Finalmente, fue consagrada como la ganadora de la competencia y se llevó el tan esperado premio.