El nuevo programa de Tamara Pettinato y su polémico nombre, inspirado en Alberto Fernández

Tras la polémica que generó el video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández tomando cerveza en la Casa Rosada, en plena pandemia, la panelista vuelve a la televisión.

El ciclo, en el que entrevistará a diferentes candidatos de cara a las próximas elecciones, se llamará DAL (Decime algo lindo), en clara alusión a la frase que le decía el expresidente en la grabación que se viralizó e irá por El Nueve.

Durante dos meses, la exintegrante de Bendita tendrá todos los domingos a las 23.30 un mano a mano con un dirigente político. El primer invitado es el intendente de Tigre, Julio Zamora. En diálogo con SQP, Sálvese quien pueda, la futura conductora contó más detalles del ciclo: “Siempre que empezás algo nuevo hay mucho entusiasmo. El nombre es mi frase de cabecera, es lo que más me dicen desde hace un año en las redes. Por qué no apropiarse y usarla a mi favor”.

Cabe recordar que Pettinato se encuentra en medio de un litigio con El Nueve por su repentina salida de Bendita, tras el escándalo que provocó el video con el expresidente. “Seguramente lo vamos a arreglar de otra manera”, admitió la panelista. En cuanto a los reportajes, trascendió que no hará preguntas polémicas a los políticos, ya que la idea del ciclo es poder mostrarlos de otra manera.

Los “Playoffs” de La Voz Argentina se definen en vivo

Hace dos días, comenzaron los “Playoffs” en el talent show de Telefe. En esta instancia, en cada emisión, se presentarán los once integrantes de un mismo equipo y cada uno deberá cantar una canción. Su coach será el encargado de salvar a cinco de ellos, mientras que el público tendrá la posibilidad de votar por sus participantes favoritos para que sigan en la competencia. Los tres que reciban menos votos quedarán eliminados.

Para preparar a los concursantes, los coaches cuentan con la ayuda de grandes referentes de la música actual. Juanes está junto a Soledad Pastorutti, Thiago PZK con Miranda!, La K’onga con Luck Ra y Joaquín Levinton con Lali Espósito. El próximo domingo, el ciclo se emitirá en vivo, ya que ese día se definirá la suerte de todos los concursantes que quedaron a merced de la decisión de los televidentes. Este miércoles, finaliza el ciclo que se emite en Luzu, en donde aquellos concursantes que no lograron convencer a Lali, Luck Ra, Soledad y Miranda! en las “Audiciones a ciegas”, las “Batallas” y los “Knockouts”, tuvieron la chance de presentarse ante Karina, la Princesita y luchar por volver a la competencia. La cantante será la encargada de elegir solamente a tres participantes, quienes cantarán en vivo este domingo en el escenario principal de La Voz Argentina. Asimismo, el público tendrá la posibilidad de votar para decidir quién merece regresar al certamen y continuar en carrera para convertirse en el gran ganador.

Trato Hecho suma famosos

América apostó al entretenimiento después de mucho tiempo. El lunes 11 de agosto, a las 22, llegó el histórico Trato hecho, esta vez de la mano de Santiago Maratea. En esta nueva etapa, el ciclo cuenta con 24 participantes con un maletín cada uno. Todos los días se sortea en el momento al jugador que bajará a participar mientras que los 23 restantes podrán volver en la siguiente emisión, completando con un nuevo concursante el lugar que dejó libre quien bajó a jugar.

Yanina Latorre participó de Trato hecho en su versión famosos Gentileza Telefe

Cada maletín tiene un monto distinto y los valores llegan hasta los 20.000.000 de pesos. La gran diferencia es que este año las historias de vida de los jugadores pasan a primer plano. El programa de juegos obtuvo 2.2 puntos en su estreno y un promedio de 1.9 en su primera semana. Y si bien el rating fluctúa, la producción decidió sumar, cada tanto, famosos para innovar dentro del formato. En ese caso, juega la figura y en el panel sostienen los maletines las azafatas del ciclo. Este lunes, Yanina Latorre fue la primera invitada, ganó 1.500.000 pesos y el promedio fue de 1.8. Próximamente llegarán Mariano Iúdica, Karina, la Princesita, Martín Cirio, Nazarena y Barbie Vélez.