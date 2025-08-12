Santi Maratea debutó en Trato Hecho: el incómodo momento que vivió al aire y cuántos millones se llevó el ganador

Santiago Maratea tuvo su estreno como conductor en el programa Trato Hecho. El mismo se emite por América, desde las 22 horas y tiene importantes premios económicos para los participantes.

Lejos de su zona de confort que son las redes sociales y las colectas solidarias, Maratea fue la cara visible de un programa que reparte hasta 20 millones de pesos. “Estoy un poco nervioso, es mi primera vez conduciendo. Les quiero contar que hace diez u once años me paraba en la puerta de América, y he estado horas y horas, días y días. Yo soñaba que algún productor saliera, y me diera una oportunidad“, expresó, antes de presentar la ruleta, que le daría la oportunidad a un participante a pasar al frente con su maletín.

La presentacion de Ian, el primer ganador de Trato Hecho

El azar determinó que el maletín número 2 debía pasar al frente y así fue como Ian, de 23 años, nacido en el barrio porteño de Lugano, saludó a Maratea y comenzó a jugar. “Quiero invertir con mi mamá en algún negocio“, expresó. Ante este panorama, el conductor consultó cuál sería la inversión inicial y él explicó que con “cinco millones estoy bien”.

A la hora de jugar, Ian eligió diferentes números de maletines, los cuales tenían distintos importes económicos que se iban tachando de la lista. En el mientras tanto, Maratea jugaba con la “Banca”, quien lo llamaba por teléfono y le presentaba ofertas para seducir a Ian. A pesar de ello, el participante se mantuvo firme en su postura de buscar los millones necesarios para invertir en un kiosco junto a su madre.

Santiago Maratea tuvo su debut como conductor de Trato Hecho (Foto: captura de pantalla)

La suerte comenzó a acompañar al participante, a tal punto de llegar al sprint final del juego con tres opciones: 7.500.000; 11.000.000 y 15.000.000. Mientras la Banca sugería una oferta de 8.100.000 para que se retire del juego, Ian siguió, perdió la chance al elegir el maletín de los 11.000.000 y quedó entre dos opciones.

Con dos ofertas económicas que superaban ampliamente las expectativas iniciales, Ian descartó cualquier intento de seducción por parte de la Banca y fue hasta el final con su maletín número 2.

Santiago Maratea abrió el maletín número 2 con la cifra de 7.500.000 de pesos

En el instante final, Maratea destrabó el portafolio gris y mostró la cifra de 7.500.000 de pesos que se llevó el participante.

El comentario del participante que descolocó a Maratea

Además de la dinámica del juego, Santiago Maratea se encargó de entablar una conversación con Ian acerca de sus objetivos, sueños y de cómo está conformada su familia, la cual vive en Lugano.

“¿Te puedo hacer una pregunta personal?“, deslizó Maratea para romper el hielo con Ian. Ante la respuesta afirmativa, siguió: ”Vos dijiste terminas de laburar seis de la mañana y no te vas a dormir hasta que a tu hermana se la lleva tu padrasto. ¿Con quién vivís?“.

El momento incómodo que vivió Santiago Maratea en su debut como conductor de Trato Hecho

En ese instante, el participante contó que vive con su mamá y tres hermanos -menores que él, según su testimonio-, lo que abrió el interrogante acerca de su figura paterna. “¿Te puedo preguntar por tu viejo?“, dijo Maratea. ”Sí, lo mataron“, expresó, sin filtros, descolocando completamente al conductor.

“Ah de una”, respondió Maratea sin saber bien qué decir. Y después agregó: “Terrible amigo, lo lamento, a mi viejo no lo mataron, pero se murió”. El papá de Santi Maratea murió en julio del año pasado por un cáncer de pulmón. Rápidamente, el clip, con la repuesta del conductor, se viralizó en las redes sociales y dio de qué hablar.