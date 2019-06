El padre biológico de Fernando Dente habló en televisión

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de junio de 2019 • 12:40

Luego de que Fernando Dente contara que su padre biológico había sido un sacerdote y que se enteró años después cuando su madre se lo confesó, la palabra más buscada era la de este hombre, Fernando Onetto. En el programa Los ángeles de la mañana le hicieron una nota, en donde contó que dejó los hábitos, que tiene una familia con otros hijos y da clases de teología y seminarios.

¿Cómo vive que se hiciera pública su historia con la madre de los hermanos Dente? "La situación no es fácil, es dolorosa. Mi familia siempre conoció lo sucedido y estamos llevando adelante este proceso tan inesperado, dialogando entre nosotros y apoyándonos", explicó.

El exsacerdote también contó cómo conoció a Adda, la madre del actor. "Fue en la escuela, trabajamos varios años con ella y otras madres que daban catequesis a sus hijos. Apareció una historia personal, quise llevar adelante ese proyecto y dejé el sacerdocio. Esa dualidad estuvo poco tiempo en mí, la superé y estaba decidido a afrontar un proyecto de familia. La idea era la unidad de mi vida y ese proyecto".

Aunque no dio más detalles, se sabe que Adda no aceptó esa propuesta y decidió reconciliarse con su marido y padre de sus tres hijos mayores. Al menos esa es la historia que relató Fernando Dente. Sin embargo, su padre biológico no lo vivió de la misma manera. "Él tiene una versión y yo no me reconozco en ese personaje. Ese no soy yo, pero lo entiendo. Es una historia muy dura para él, tiene que haber sufrido mucho".

Por otro lado, aseguró que espera poder concretar una charla con el actor. "Lo esperé con todo el amor y ese amor sigue estando dispuesto. Quisiera que nos encontremos. Donde yo estoy, él tiene una casa y lo sabe. Lo que sucedió no es así como está relatado, aunque entiendo que es su manera de haberlo vivido. Uno no es perfecto. Quizá no encontré la forma de comunicarme bien con él. Fue abrupto, nada fácil, pero siento que habla de un extraño. Insisto, no me reconozco pero entiendo que es la forma en que lo vivió".

¿Cómo es la vida del exsacerdote hoy? "Mi vida es maravillosa. Cuando dejé los hábitos, me volví a enamorar de una mujer maravillosa, tengo otros hijos y todos estamos dispuestos a recibir a Fernando. Ojalá podamos hablar. Hoy no tengo contacto; hace unos años que no quiso hablar más conmigo. Mi vida está lejos de ser perfecta y no pretendo ser modelo de nadie, pero si me comprometo a fondo con mi familia y soy fiel a mis sentimientos. Quizá no es lo que él necesitaba. Ojalá podamos hablar y dar testimonio de este amor de siempre".