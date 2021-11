El personaje de la semana: Yanina Latorre, la dueña de las primicias del “Wandagate”

El ‘Wandagate’, como llaman los medios a la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, le está rindiendo muy bien en términos de audiencia a Los ángeles de la mañana (eltrece), que hizo picos de 8 puntos de rating, un número hasta hace pocos días impensado para ese horario. Para ponerlo en perspectiva, es la cifra que mide por la noche Marcelo Tinelli con “La Academia” de ShowMatch, en ese mismo canal ¿Cuál es el secreto? Tal vez sea la información fresca y precisa de su columnista Yanina Latorre. Amada por unos y odiada por otros, Latorre logró hacerse un lugar en la televisión, y cada vez pisa más fuerte en su rubro. ¿Su diferencial? “Yo levanto el teléfono y chequeo todo”, suele repetir.

Esposa del exfutbolista y comentarista deportivo Diego Latorre, sus conexiones personales la acercan a famosas casadas con deportistas del mundo entero, y seguramente esa es una razones de que es la dueña del ‘Wandagate’: tiene línea directa con Wanda, quien le cuenta detalles pero le advierte qué pude contar y qué no. “Tengo el teléfono lleno de cosas que no puedo mostrar”, dice Yanina, con muchas ganas de traicionarse, pero prefiere el misterio.

Dimes y diretes

Con la bandera de Wanda y marcando el paso del escándalo, Yanina cuenta cada mañana en LAM los detalles de su separación ¿definitiva? de Mauro Icardi. A dónde va ella, qué hace él: los televidentes, ávidos, esperan estos relatos de Yanina que se siente, también, protagonista de esa historia de amor, de idas y vueltas, de encuentros y desencuentros. Después de todo es ella quien habla con Wanda a diario, y la gente compró definitivamente su personaje.

Siempre muy activa en redes sociales, Yanina disfruta los chismes y lo dice sin ponerse colorada. Su forma de contar las historias le rinde muy bien a Los ángeles de la mañana: no por nada es una de las angelitas preferidas de De Brito. Su información, habitualmente acertada, pone en jaque a otros programas de chimentos , entre ellos Intrusos (América), que pelea cada punto de rating y cada dato revelado en el ciclo de eltrece durante primera hora de la tarde. ¿Cuál es la disputa? Quién tiene más y mejores datos, y antes, claro.

Yanina Latorre, Ángel de Brito y el WandaGate, un yacimiento de rating para Los ángeles de la mañana

Se dice de mí...

Ajena a esas picardías y a las críticas, Yanina avanza sin pausa en la construcción de su personaje. Y hasta sobrevivió a su propio escándalo cuando, en 2017, se hizo pública una infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt. Fue un alboroto muy mediático del que Yanina salió no solo ilesa sino fortalecida. El revuelo terminó en perdón y reconciliación: “Somos familia, pasamos muchas cosas juntos, tenemos dos hijos hermosos y un pasado con común”, dijo ella en su momento.

Quizá, pueden pensar algunos, la experiencia le da autoridad para hablar del tema. Pero sobre todo, su contacto directo con Wanda hace que sus relatos sean muy esperados por el público. Hasta la mismísima China Suárez llamó a Yanina por teléfono para pedirle que dejara de hablar de ella, y la angelita le recomendó que se concentrara en su trabajo y no en sus parejas. “La China me llama y me dice: ‘¿qué obsesión tenés vos conmigo?’. Y nos acusa de hacer programas enteros hablando de ella. Pero le aclaré que hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa, porque ella es la tercera en discordia, que mira a maridos de otras. Tomá mi consejo, China, porque es muy triste la edad que tenés... cuidate y protegete. En todos los programas de lo único que hablamos es de tu vida sexual, nunca hablé de tus actuaciones o si ganaste un premio. Nadie sabe nada de tu carrera”, chicaneó Latorre.

El ‘Wandagate’ parece no tener fin y Yanina se frota las manos: tiene información de sobra. “La China le mandó un video íntimo a Icardi y se supo que otros cuatro futbolistas argentinos, de la selección, todos ellos casados, le mandaron a Wanda videos íntimos de la China, y con las mismas características del que recibió Icardi”, detalló. Y precisó cómo habría sido el encuentro del futbolista y la actriz en París: “Ella estuvo el 25 de septiembre en un hotel; él le pagó el pasaje”.

Yanina Latorre, su celular y la "data"

La defensa menos pensada

Beto Casella, enfrentado a Yanina desde hace algunos años, le dio la derecha defendiéndola cuando los panelistas de Bendita (elnueve) la criticaron: “Yo no la quiero, pero tiene buena información”. Y Latorre le respondió al conductor: “Yo no quiero que nadie me quiera: quiero que reconozcan mi laburo como yo reconozco el del otro. Quiero que me quieran los míos. Estoy podrida del argumento mediocre de que hablo de esto porque fui cornuda. Si agarrás un archivo mío antes de haber sido cornuda públicamente, vas a ver que dije que a mí no me gustaban las minas que salen con tipos casados; cornuda o no cornuda, yo no lo haría. No hago nada personal: tengo una fuente que es Wanda. Y en otros casos he criticado a Wanda, porque nunca me caso con nadie para siempre”, explicó. Y De Brito reforzó: “A vos todo te lo cuenta Wanda. Te deja decir qué hablaste con ella, y lo seguís haciendo porque no te cortó el rostro… No es una fuente oculta”. Y Yanina cerró: “De todo lo que digo tengo un montón de pruebas que no puedo sacar al aire pero que sí le muestro a Ángel, porque uno tiene que quedarse con algo cuando va con información fuerte. Los programas de la tarde se basan en lo que decimos acá ¿Por qué repiten, entonces? Están desmereciendo mi trabajo”.

“No trabajo de amiga: digo la verdad”

Consultada por LA NACION, Latorre explica cómo las lealtades y la información funcionan en conjunto: “No me importa la gente que pone en tela de juicio mis datos porque son resentidos, mediocres. Ni me llega. Soy apasionada, no trabajo de amiga, no me caso con nadie, y digo la verdad. El otro día le pregunté a Ángel por qué pensaba que me llegaba la información y me contestó: ‘Porque sos creíble’. No soy hipócrita ni chupamedias y la gente me cree, por eso entiendo que me buscan para dar las primicias. Y, obviamente, sé manejar la data. Creo que lo mejor que tengo a veces no es la data, que siempre es buena, sino la manera en que la cuento, con sal y pimienta. Hace un mes que todos los programas se basan en mi información, repiten todo lo que digo. Entonces, no me molesta que pongan en tela de juicio mi información, al contrario: me siento más importante, porque creo que lo hacen desde el resentimiento. Y me da ternura que muchos periodistas repitan mi data como si fuera propia, sin citarme. Laburo mucho, soy muy consciente y apasionada, y siempre tengo buenas fuentes. La gente confía en mí, y eso no les pasa a todos”, concluye.