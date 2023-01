El productor Jon Peters, que estuvo apenas unos días casado con Pamela Anderson, le dejará a la actriz diez millones de dólares en su testamento

escuchar

“ No hay mayor bobo que un viejo bobo ”, afirmaba en 2020 el productor de cine Jon Peters. Con entonces 75 años, acababa de contraer matrimonio con Pamela Anderson, de quien se separó 12 días más tarde. Aquella frase tenía su origen en la convicción del productor de que la actriz se había casado con él por cuestiones económicas, algo que hoy en día parecería no importarle.

El fugaz esposo mencionaba entonces en una entrevista con Page Six, que había sido la estrella de Baywatch quien le propuso casamiento. “ No voy a mentir, la verdad es que cuando ella me mandó un mensaje de texto diciéndome que se quería casar, fue como un sueño hecho realidad, incluso teniendo en cuenta el hecho de que yo estaba comprometido con otra persona y estaba a punto de comenzar a convivir con mi futura esposa ”, reveló.

El productor contó que la rubia necesitaba pagar algunos impuestos y dijo que lo que realmente buscaba era que él se hiciera cargo. “Yo dejé todo por Pam. Ella tenía que abonar unos 200 mil dólares de impuestos y no podía hacerlo, yo me hice cargo de todo eso y así me agradece. No hay mayor bobo que un viejo bobo”, señaló.

Sin embargo, tres años atrás, un representante de Anderson le aseguró a la revista People que lo que contaba Peters era mentira. El tiempo pasó y tales desencuentros parecen ser solo un capítulo del pasado.

En una nueva entrevista con Variety mientras promociona su nuevo libro de memorias, Anderson, de 55 años, dijo de su ex pareja: “ Él es genial y ha sido una gran influencia en mi vida. Lo amo hasta la muerte”. Al mismo tiempo, Peters, de 77, confesó al mismo medio que sigue amando a la actriz y adelantó que dejará a su nombre 10 millones de dólares en su testamento, “ya sea que los necesite o no” .

Pamela Anderson y Jon Peters se reencontraron en 2020 treinta años después de su primer romance, aunque se separaron a los pocos días The Grosby Group

Al sincerarse respecto a sus sentimientos por la intérprete, el productor expresó: “ Siempre amaré a Pamela, siempre en mi corazón. De hecho, le dejé 10 millones en mi testamento y ella ni siquiera lo sabe. Nadie lo sabe. Solo lo digo por la primera vez ahora. Probablemente no debería estar diciéndolo, pero eso es para ella ”.

Anderson y Peters se casaron en enero de 2020 en la que se convirtió en la quinta boda para la estrella de la pantalla. “Están muy enamorados, es verdad que se casaron ayer”, confirmaba en ese momento el publicista de Anderson al sitio web de la revista People. La pareja había tenido un romance 30 años atrás y, tras reencontrarse, decidió formalizar la relación y dar el ‘sí, quiero’.

“Pamela nunca vio su verdadero potencial como artista. Todavía tiene que brillar de una forma auténtica, hay mucho más en ella de lo que se puede apreciar con los ojos, por eso la amo tanto”, le decía Peters a The Hollywood Reporter. “Hay mujeres bellas por todos lados, y podría haber elegido a cualquiera, pero durante los últimos 35 años solo la quise a ella”, agregó. El productor se mostraba muy enamorado de su esposa. “Me pone salvaje, de una buena manera. Me inspira. Yo la protejo y la trato de la forma en que se merece ser tratada” , agregaba.

Si bien Anderson no quiso hablar sobre su matrimonio, sí decidió hacer público un poema dedicado a su marido. “ Jon es el típico chico malo de Hollywood, lo amo profundamente como a cualquier miembro de la familia. Su vida solía asustarme, pero ahora que lo he visto mucho más me he dado cuenta que él ha estado ahí todo este tiempo, que nunca me falló ”, decía el escrito.

Peters es un exestilista devenido en importante empresario de la industria cinematográfica. Entre los grandes éxitos producidos por él se encuentra la versión de Nace una estrella que ganó el Oscar en 1976, y también la protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018. El hombre estuvo casado con la actriz Lesley Ann Warren y con la productora Christine Forsyth-Peters. También tuvo un romance de 12 años con Streisand.

Pamela Anderson, por su parte, estuvo casada con el baterista Tommy Lee -con quien tiene dos hijos-, con el cantante Kid Rock y con el jugador de poker profesional Rick Solomon, con quien pasó por el altar dos veces. También se la relacionó con el jugador de fútbol Adil Rami y con el fundador de WikiLeaks Julian Assange.

