La furia de Drew Barrymore con los premios Razzie: “Esto me hace hervir la sangre”

Los premios Razzie, que apuntan a las peores películas y actuaciones, causaron controversia al nominar a Ryan Keira Armstrong, de 12 años, por su papel en la película Llamas de venganza. Frente a ello, algunas personalidades como Drew Barrymore han salido a cuestionar la presión que de este modo se estaría ejerciendo sobre las estrellas infantiles.

“No me gusta lo que han hecho”, expresó Barrymore en su programa The Drew Barrymore Show. “ Ella es joven y eso es intimidación. Debemos ser cautelosos acerca de cómo hablamos acerca de las personas, porque eso alienta a otros a unirse a ese tren. Me alegro de ver que la gente no saltó a la ola de ‘vamos a burlarnos de ella’ y en su lugar se dijo: ‘Esto no está bien’ ”, opinó la actriz y conductora.

Ryan Kiera Armstrong en Firestarter (2022)

A continuación, la intérprete que dio sus primeros pasos en la actuación siendo una niña en filmes como E.T. valoró: “ Se puede tener sentido del humor, pero se habla de niños. Todos estos comentarios están cancelados. No me gusta ”.

En Llamas de venganza, Armstrong interpreta a Charlie McGee, una niña que desarrolla habilidades pirocinéticas. El papel fue interpretado previamente por la propia Barrymore en la película de 1984 de Mark L. Lester, La niña del fuego, cuando tenía 9 años.

“Bueno, esto me hace hervir la sangre”, dijo la actriz más tarde en su programa. “Yo sé reírme de mí misma, quiero decir, juego limpio, adelante, pero Ryan tiene 12 años y el cofundador de Razzie, John Wilson, se disculpó y la eliminó de la categoría y dijo que están implementando una nueva regla que excluye a cualquier persona de 18 años o menos” .

“Simplemente les diría: ‘Por favor, no le hagan esto a las personas que son más jóvenes. Eso no está bien’. Además, realmente me gusta Ryan, no vuelvan a hacer esto”, sugirió la actriz.

Drew Barrymore en Firestarter (1974)

Durante la última semana, los Premios Razzie han estado en el ojo de la polémica por nominar a Armstrong. A partir de entonces, la organización ha decidido revocar su nombre de la desafortunada candidatura.

Los premios Razzies, a los que nadie quiere estar nominado, están en marcha desde los años ochenta como una forma de reírse de la pompa y circunstancia que la industria del cine arma alrededor de sí misma. Estas estatuillas, cuyos nominados se dan a conocer tradicionalmente un día antes que las de los Oscar, destacan a las peores películas estrenadas durante el año que pasó.

En el caso de 2022, el film que sumó más menciones fue Rubia, que competirá en los rubros de peor película, director, pareja y guion y suma ocho nominaciones en total. Ana de Armas, la protagonista del film de Netflix, quedó excluida del dudoso honor de recibir una nominación para los Razzies, pero sí quedó entre las candidatas para competir por el Oscar a la mejor actriz protagónica. Por otro lado, las intérpretes que no pudieron esquivar a los Razzie este año son Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominio), Diane Keaton (Mack & Rita), Kaya Scodelario (The King’s Daughter) y Alicia Silverstone (The Requin). Del lado de los actores masculinos aparecen Colson Baker (nombre real del músico Machine Gun Kelly, por su película Good Mourning), Pete Davidson (por su actuación vocal en el film de animación Marmaduke), Tom Hanks (Pinocho, la versión de Disney), Jared Leto (Morbius) y Sylvester Stallone (Némesis).

Especialistas en poner bajo el reflector a películas que para muchos pasaron inadvertidas y por ensañarse con otras que no alcanzaron las expectativas de sus productores, los Razzies hacen un culto de aquello de hacer leña del árbol caído, como se ve en las categorías de actrices secundarias. Allí están representadas las denostadas Morbius -gracias, entre otras, a la nominación de Adria Arjona-, la versión con actores de Pinocho -que le consiguió una nominación a Lorraine Bracco-, y la película de acción Agentes 355 -Penélope Cruz y Bingbing Fan, la actriz china que también fue nominada por su participación en The King’s Daughter-. Por el lado de los intérpretes de reparto masculino, además de cargar las tintas sobre Tom Hanks y su actuación como el Coronel Tom Parker en Elvis, los nominados incluyen a dos de los actores de Good Mourning, Mod Sun y Pete Davidson, y dos de los intérpretes de Rubia, Xavier Samuel y Evan Williams.

