El sensual video de la China Suárez que llamó la atención de las redes

La China Suárez mostró el backstage de su colección de ropa con un video muy sexy Crédito: Instagram sangrejaponesa

26 de febrero de 2020 • 16:34

María Eugenia "la China" Suárez grabó un video que compartió en su cuenta de Instagram y que le valió muchos elogios y más de un millón de reproducciones. Se trata de un posteo para mostrar la nueva colección de su marca de ropa, China by Antolín.

A la actriz y modelo se la ve desfilando con un vestido con transparencias, para luego mostrar el backstage de la producción de fotos de la colección que diseñó junto a su amiga, Natalia Antolín.

La China Suárez revolucionó Instagram con sus transparencias - Fuente: Instagram 00:13

Video

La China acaba de llegar de Londres, donde realizó una campaña para una marca de indumentaria, y a los pocos días se reunió con dos grandes amigas: Paula Chaves y María del Cerro. Las tres, embarazadas, se juntaron el lunes por la tarde y subieron imágenes de esa jornada. De todos modos, la China fue la única en no incluirse en la imagen del "choque" de pancitas que hicieron Chaves y Del Cerro, porque está esperando para confirmar que se encuentra en la dulce espera.

Si bien fuentes cercanas a la actriz le confirmaron la buena noticia a LA NACION, también añadieron que Suárez prefiere aguardar a que pasen los tres primeros meses para hacerla pública. La mujer de Benjamín Vicuña ya es madre de Rufina -fruto de su relación con Nicolás Cabré- y de Magnolia, su primera hija con el actor chileno.

Recientemente, se la notó ofuscada respecto al tema de su embarazo. "No tengo nada para decir. Nadie me preguntó y lo confirmaron igual. Hablan y hablan y uno se cansa, y después tenés que ser buena onda. Soy frontal y me cuesta caretearla. No entiendo por qué se les mete tanta presión a las mujeres. A mí y a todas", disparó molesta en un móvil con el programa de espectáculos, Los ángeles de la mañana.