El sentido posteo de Silvina Luna, tras revelar que se encuentra a la espera de una trasplante de riñón: “Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas”

Silvina Luna confirmó que se encuentra en la lista del Incucai a la espera de un trasplante. Además, trascendió que la actriz se somete a diálisis tres veces por semana, a la espera de que se concrete la ablación que mejoraría su cuadro. Una vez que dio a conocer públicamente su delicado estado de salud, el mundo del espectáculo se mostró sumamente conmovido con su historia y la modelo escribió un mensaje de agradecimiento en su Instagram por todo el apoyo recibido tanto por colegas como por sus seguidores.

“ Hola, estoy agradecida de la cantidad de mensajes que recibí, se siente el amor, me emociona mucho. Gracias a las personas que me escriben contándome historias similares y me dan aliento. Gracias a todos los periodistas de todos los medio gráficos y televisivos. Agradezco su interés en contar mi historia. Hoy tengo la energía en el tratamiento que estoy haciendo ”, escribió en sus historias.

El sentido posteo de Silvina Luna

“ Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, cerró la actriz en su posteo.

La actriz sufre una enfermedad en sus riñones desde el año 2013, desencadenada por una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le generó una hipercalcemia. A partir de ese momento, Luna debió cambiar su estilo de vida. A poco más de un año de conocerse la sentencia a cuatro años de prisión sobre Aníbal Lotocki, acusado por mala praxis en una serie de intervenciones estéticas, la exparticipante de Gran Hermano contó este martes que está en lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) porque necesita un trasplante de riñón. Según compartió, debe realizarse diálisis semanales porque el órgano le dejó de funcionar. “Pronto quiero contarles lo que estoy viviendo y lo que vengo padeciendo hace 12 años. Gracias nuevamente a todos”.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida"

Según ha relatado en varias ocasiones, tras las complicaciones derivadas de este procedimiento estético Luna emprendió una búsqueda interna de autoconocimiento y sanación, indagando en prácticas espirituales como las constelaciones familiares, la biodecodificación y el budismo. En varias oportunidades dejó en claro que considera la lucha contra su enfermedad como un gran aprendizaje.

Además de su cuenta personal, Luna gestiona otra cuenta de Instagram llamada “Simple y Consciente” que utiliza como un espacio de reflexión. Allí la modelo cuenta cómo pasa sus días y describe sus vivencias para concientizar acerca de la presión que sigue ejerciendo la sociedad sobre los cuerpos y las peligrosas consecuencias que le trajo someterse a cirugías estéticas. “ Yo tenía fama, belleza, popularidad. Estaba en una vorágine donde nada era suficiente y siempre me exigía más. Así fue como, creyendo que encontraba una manera de mantenerme vigente con un tratamiento estético, todo cambió para siempre ”, escribió dejando a flor de piel su historia.

Durante el mes de febrero del año pasado y después de cinco meses de juicio, se conoció la sentencia al cirujano Aníbal Lotocki, de 51 años, denunciado por mala praxis. El cirujano fue condenado a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo, por lesiones graves y cinco de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28. En su alegato, el fiscal Sandro Abraldes había pedido una pena de siete años y nueve meses de prisión. Lotocki fue acusado de ocasionar lesiones graves a cuatro mujeres luego de realizarles procedimientos quirúrgicos. Las damnificadas (y querellantes en la causa) fueron Gabriela Trenchi, Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis y Pamela Sosa.

