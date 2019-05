La ídola pop compartió un divertido material en las redes sociales Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019 • 13:12

Britney Spears volvió a revolucionar las redes sociales con un cómico video en el que practica un show de caras. Lo grabó, según contó en su cuenta de Instagram, justo después de tener una seria sesión de terapia. "Está tan bueno estar un poco loca", escribió como epígrafe del divertido material audiovisual.

La cantante, quien decidió internarse meses atrás en una clínica psiquiátrica, está dando que hablar. Según había informado el sitio TMZ, la ex princesa del pop había decidido ingresar a un centro de salud mental para poder afrontar la profunda angustia que le producía la enfermedad que padece su padre, Jamie Spears. Motivo por el cual había tenido que cancelar el show que tenía previsto dar en Las Vegas.

Carrera en pausa

Si bien parecía que este receso sería momentáneo, las últimas noticias que circularon sobre su estado general no traen esperanzas para sus fans. Larry Rudolph, manager y amigo de la cantante, dijo a TMZ: "Como persona que guía su carrera profesional, y basándome en la información de la que dispongo en estos momentos de todos los profesionales que han trabajado con ella, tengo muy claro que [Britney] no debería retomar su residencia de Las Vegas, ni en el futuro próximo ni el lejano, posiblemente no debería volver en absoluto".

La cantante había sido la encargada de comunicar a sus fans la cancelación de su espectáculo con un mensaje en las rede sociales. "Ni siquiera sé por dónde empezar con esto, porque es muy difícil para mí decirlo. No voy a realizar mi nuevo espectáculo Domination. He estado esperando mucho este show para poder verlos este año, así que hacerlo me rompe el corazón. Sin embargo, es importante siempre poner a su familia primero... y esa es la decisión que tuve que tomar", explicaba.

Britney, una chica llena de subida y bajadas emocionales Fuente: Archivo

Y agregaba: "Hace un par de meses, mi padre fue hospitalizado [si bien no se sabe qué mal sufre, se conoce que tuvo que ser sometido a dos intervenciones quirúrgicas en los últimos meses] y casi muere. Todos estamos muy agradecidos de que haya salido con vida, pero todavía tiene un largo camino por delante. Tuve que tomar la difícil decisión de poner mi atención y energía en mi familia en este momento. Espero que todos ustedes puedan entender. (...) Aprecio sus oraciones y apoyo a mi familia durante este tiempo. Gracias, y los amo a todos... Siempre".

Britney, entre subidas y bajadas

Las idas y vueltasen la vida de Britney son harto conocidas. La joven que causó sensación a fines de los 90 tuvo una vida signada de escándalos.

Ante la preocupación de sus fans, Birtney compartió otro posteo para llevar tranquilidad sobre su estado de salud."Quería hablarles, porque las cosas que se están diciendo sobre mí se están saliendo de control. ¡Wow! Hay rumores, amenazas de muertes para mi familia y mi equipo... ¡Se están diciendo tantas cosas locas! Estoy tratando de tomarme un momento, pero todo lo que está sucediendo me lo pone más difícil. No crean todo lo que escuchan", expresó.

Y sumó: "Mi situación es complicada, pero prometo que haré lo mejor en este momento. El amor de ustedes y su dedicación son increíbles, pero lo que necesito ahora mismo es un poco de privacidad para lidiar con todas las cosas difíciles que estoy atravesando. Si pudieran respetar eso, siempre estaré agradecida. Los amo".

Una de las últimas noticias sobre la diva tuvo que ver con una orden de restricción a su antiguo manager, Lutfi, [con quien mantuvo una batalla legal años atrás], quien, al parecer, mientras ella estaba en su internación ambulatoria empezó a enviar textos hostigadores y amenazantes a miembros de la familia Spears y los denigró en redes sociales.