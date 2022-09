Sofía Zámolo recordó la tragedia familiar que vivió de niña y habló de la conflictiva relación con su excuñada

escuchar

Invitada a PH, Podemos hablar, Sofía Zámolo abrió su corazón y repasó los momentos más difíciles que vivió con su familia a lo largo de su vida: primero habló de la muerte de su hermano cuando aún era una niña y luego respondió cuando le preguntaron por la relación con su excuñada. Además, se quebró al recordar a su mamá, quien falleció como consecuencia de un cáncer a principios del 2021.

A la consigna “pasen al frente quienes vivieron infancias difíciles”, Zámolo respondió con unos pasos al centro del estudio. A su turno, y después de prometer que esta vez no iba a llorar porque la última vez que estuvo lloró “a moco tendido”, empezó a hablar de sus primeros años de vida a partir de la muerte de su papá.

Una tragedia irreparable y la necesidad de salir a trabajar

“Cuando yo era muy chica se separaron mis papás, cuando tenía un año y medio. Perdí un hermano en un accidente cuando yo tenía ocho, era rarísimo de repente encontrarme con la muerte. Era hermano gemelo de mi hermano más grande, de Diego. Eran Diego y Fede”, recordó. Luego contó cómo sucedió: “Estaba en una moto muy tranquilo y un auto no lo vio, se lo llevó puesto y lamentablemente falleció”.

“Me acuerdo como si fuera hoy el momento en que mi mamá me cuenta que Fede no va a volver a casa y que estaba en el cielo. De repente me encontré con la muerte a los ocho años. Me acuerdo del momento en el que nos tuvimos que despedir de mi hermano y me parecía irreal. Todas mis amigas estaban jugando con muñecas y yo de repente me encontré con algo tan duro como es la muerte”, repasó.

Tras contar que a partir de ese momento comenzó a sufrir ataques de pánico, recordó que a su papá en ese momento le comenzó a ir mal económicamente, que quebró y que su mamá salió a trabajar para mantenerla a ella y a sus tres hermanos. “No la veía a mi mamá durante el día porque estaba todo el tiempo trabajando. Me faltaba mucho esa cosa de mi mamá, pero ella estaba ocupándose de que a nosotros no nos faltara nada”, aseguró. A los 15 años, Sofía empezó a trabajar para poder pagarse un colegio mejor. “Yo ayudé mucho a mi familia y a mis hermanos económicamente a partir de mi trabajo”, completó.

En conflicto con su excuñada

Una vez que terminó de hablar de su infancia, Andy Kuznetsoff le preguntó a la modelo por el conflicto con su excuñada que trascendió en los medios. “A mí lo mediático nunca me gustó, no me gusta pelearme. Siempre voy a estar del lado de mi familia, apoyándolos”, adelantó.

El conflicto salió a la luz cuando Silvana Flores denunció en los medios que su expareja, Diego Zámolo, la desalojó de su casa con su hija de tres años y que esa propiedad está a nombre de Sofía Zámolo. Luego de excusarse de hablar de la separación, Zámolo se metió de lleno en el conflicto: aseguró que como familia vivieron muchas cosas injustas que no estuvieron buenas y que todavía viven momentos duros porque “la Justicia es lenta”.

“A mi mamá le costaba mucho ver a su nieta. No la pude ver durante mucho tiempo. Porque mi hermano estaba separado y porque había muchas condiciones para poder acceder a verla”, explicó. Luego, cuando Andy le preguntó si no podían hablar por teléfono, Zámolo fue categórica: “No existe. Hubo tanto insulto en el medio y tanto daño. Yo por mí me sentaría, pero se necesitan dos para bailar el tango. Pasaron muchas cosas y mi hermano tiene una hija de casi cinco años. El tiempo que él no vio a la hija no se lo devuelve nadie. Y el tiempo que mi mamá no vio a su nieta no se lo devuelve nadie. Es difícil”.

California, un milagro de la virgen

Sobre la llegada al mundo de su hija, la modelo reveló una historia en la que la virgen fue protagonista. Tras un par de años de búsqueda y un tratamiento fallido, Zámolo contó que se entregó a la virgen milagrosa: primero sintió que debía sacarla del interior de su casa porque la veía encerrada y colocarla en el patio, luego le pidió que sea lo que tenga que ser y por último “soltó”. “Me quedé embarazada ese día”, reconoció.

Zámolo habló también del original nombre que eligió para su hija: California. “Cuando empezamos a tomar la decisión y quisimos ser papás dijimos ´Cali nos encanta´”, repasó. Eso sucedió luego de visitar la ciudad de Estados Unidos que lleva ese mismo nombre. Y si bien se dieron cuenta que iba a ser un nombre que iba a dar qué hablar, decidieron seguir adelante y hacer oídos sordos a las críticas.