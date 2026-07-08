Anjelica Huston: de su papel consagratorio a su turbulenta relación con Jack Nicholson y los accidentes que la marcaron a fuego

Hay actores que no pueden, por más que lo intenten, despegarse del personaje que los llevó a la fama. Sin importar lo que hagan, el público siempre los recordará por ese villano o héroe que inmortalizó sus carreras. Pero también están los que logran que su filmografía fuera distribuida y abordada en igualdad de condiciones, con la balanza en el centro. Y si alguien sabe de eso, es Anjelica Huston, quien este 8 de julio está cumpliendo 75 años. Su nombre está asociado con películas trascendentales como Los locos Addams, Por siempre Cenicienta y El honor de la familia Prizzi. Supo ser una de las actrices más aclamadas y multipremiadas de los ochenta y noventa, pero el éxito también estuvo acompañado por una turbulenta relación de 17 años con Jack Nicholson y una imperiosa necesidad de fortalecerse ante un accidente que casi le cuesta la vida.

Que decidiera dedicarse al cine no fue ninguna sorpresa, porque venía de familia. Quien sentó el precedente fue su abuelo paterno, Walter Huston (El tesoro de la sierra madre), y luego su padre, John Huston, decidió seguir sus pasos como actor y director. De hecho, en 1985, sería quien impulsaría la carrera actoral de su hija dirigiéndola en la película de gangsters El honor de la familia Prizzi, protagonizada por su entonces pareja Jack Nicholson y Kathleen Turner. Anjelica, que por entonces tenía 33 años, se puso en la piel de Maerose Prizzi, la nieta de un mafioso.

Este 8 de julio, Anjelica Huston cumple 75 años Archivo

“Maerose estaba ahí, en la página impresa, con su nariz siciliana, sus manipulaciones y su gran amor por Charley”, le dijo a The New York Times en aquella época. Su actuación consagratoria le terminaría dando su primera nominación y victoria como mejor actriz de reparto en los premios Oscar.

A partir de ahí, dejó de conocer el anonimato. En 1990 recibió su segunda nominación por Enemigos, una historia de amor, y al año siguiente fue candidata a la máxima categoría actoral femenina por Los timadores, la cual coprotagonizó junto a Annette Bening y John Cusack. Y fue en esta época, en la que, en pleno auge, recibió el que se convertiría en el papel de su vida, el de Morticia Addams en Los locos Addams, la película de 1991 dirigida por Barry Sonnenfeld. Si bien es cierto que Cher estuvo en consideración, el director no quería que su popularidad eclipsara la película, y consideraba que Anjelica, con su altura, agilidad y delgadez, encajaba a la perfección con el personaje.

Anjelica Huston interpretó a Morticia Addams en Los locos Addams Archivo

“Me inspiré en Jerry Hall para crear a Morticia. En la Familia Addams, todo lo blanco es negro y todo lo bueno es malo, pero Morticia es la madre más indulgente, comprensiva y maravillosa y siempre vi a Jerry como un ejemplo perfecto de maternidad”, le dijo Huston a The Guardian sobre la construcción que hizo. “Fue una producción con un diseño fantástico. Batimos algunos récords y fue un placer ver que una película sofisticada, elegante y con humor alcanzara tanto éxito. Tiene un gran valor sentimental para mí porque, de pequeña, a los seis años, leía a Charles Addams en el baño, imaginando que era Morticia frente al espejo”, sostuvo la actriz.

Una turbulenta relación que eclipsó Hollywood

Cuando fue dirigida por segunda vez por su padre –la primera fue en Paseo por el amor y la muerte de 1969–, Houston trabajó con quien por entonces era su pareja, Jack Nicholson. Se conocieron en el cumpleaños número 36 de él y tuvieron una apasionada, intensa y mediática relación con una diferencia de edad de 14 años. Puertas afuera eran una de las parejas más glamurosas de Hollywood, pero en la intimidad era un calvario. Además de las reiteradas infidelidades de él, en Watch Me, sus memorias publicadas en 2014, contó que en un momento le dijo a Nicholson que si “tuviera coraje” se casaría con ella, pero él se burló de su comentario y le respondió: “¿Casarme con vos? ¿Estás bromeando?”. Ella “lloró desconsoladamente durante tres días después de eso”.

Jack Nicholson y Anjelica Huston estuvieron juntos durante 17 años Ron Galella, Ltd. - Getty Images

Entre idas y vueltas estuvieron juntos 17 años y terminaron separándose definitivamente cuando él le admitió que iba a ser padre con Rebecca Broussard, con quien mantenía una relación paralela. En 1990 nació su hija Lorreine Nichelson y ambos sabían que ya no había vuelta atrás. Ella reconoció que, tras la ruptura, le pegó al actor en la cabeza y los hombros: “Él se agachaba y se doblaba, y yo lo atacaba como una boxeadora profesional, lanzándole una lluvia de puñetazos directos”.

“Seguía enamorada de Jack, pero lo nuestro era una copia de la relación de mis padres, durante la cual ambos tuvieron otras relaciones: el síndrome de ‘si es lo que querés hacer, yo también puedo hacerlo’. No estaba dispuesta a quedarme con los brazos cruzados mientras Jack se portaba mal conmigo”, sostuvo la actriz en sus memorias. Durante el tiempo que estuvieron juntos, ella tuvo un affaire con el actor Ryan O’Neal.

La actriz reveló que en 2025, durante los devastadores incendios en California, su expareja se puso en contacto con ella para ofrecerle ayuda Michael Ochs Archives - Getty Images

Pero, aunque las cosas no terminaron bien, con los años lograron recomponer el vínculo. En febrero de 2025, cuando fueron los incendios forestales en California, el actor la llamó para ofrecerle su ayuda. “Estaba en el auto con tres perros, dos gatos y la empleada doméstica, y él me llamó para preguntarme si estaba bien y si tenía dónde quedarme. Esa es la clave entre nosotros: cuando las cosas se ponen difíciles, él está ahí”, le admitió a The Guardian.

Los accidentes que la marcaron a fuego y el diagnóstico que enfrentó

Durante sus 75 años de vida, la actriz de Por siempre Cenicienta tuvo que sobreponerse a duras pérdidas y a situaciones en las que se vio cara a cara con la muerte. A los 17 años, perdió a su madre, Enrica Soma, en un accidente de tránsito en Italia y en 1980, ella misma quedó envuelta en un siniestro con un conductor borracho. No tenía puesto el cinturón de seguridad y debieron operarla durante seis horas para reconstruirle la nariz que se rompió en cuatro partes. Cuando se despertó, Nicholson estaba a su lado y le dijo: “Pudiste superar esto, es un nuevo comienzo”. “Mi recuperación vino acompañada de dos faros deslumbrándome frente a mis ojos. Casi tan radical como el accidente mismo fue la necesidad de no desperdiciar mi vida”, reflexionó. Este fue un punto de quiebre en su vida y la impulsó a dedicarse de lleno a la actuación, su mayor pasión.

En 2019 la intérprete fue diagnosticada con cáncer; lo mantuvo en secreto y recién lo compartió en 2025 cuando le confirmaron que estaba fuera de peligro Chris Pizzello - Invision

En 2019, 11 años después de la muerte de su esposo, el escultor mexicano Robert Graham, Houston fue diagnosticada de cáncer, pero decidió mantener en privado esta información. Estuvo cuatro años en tratamiento y recién en 2025, cuando le confirmaron que estaba “fuera de peligro”, se pronunció por primera vez sobre el tema. “Fue un momento muy serio para mí. Logré salir adelante y estoy orgullosa de mí misma”, sostuvo en diálogo con People.

“Fue un gran shock, pero me hizo ser consciente de lo que no debía hacer, de los lugares a los que no debía ir. Uno de ellos era tomarme la vida demasiado en serio. Así que ahora, cuando surge la oportunidad, me río y trato de no darle demasiada importancia a las cosas (...) La vida es frágil y maravillosa. También te da la idea de que el mundo es grande y que de alguna manera puedes estar a la altura. Que estás preparado para lo que sea que venga”, sostuvo.

Y lo cierto es que a los 75 años, la californiana sigue pisando fuerte en Hollywood. En 2025 estrenó Bailarina, del universo de John Wick, protagonizada por Ana de Armas y Keanu Reeves, e hizo una participación especial en la serie Hacia cero, basada en la novela de Agatha Christie. Asimismo, tiene proyectos en agenda. Según detalla el sitio IMDb, se esperan los estrenos de la película animada The Christmas Witch Trial of La Befana, a la cual le puso voz, faceta que exploró mucho durante su carrera, y Legacy, un film de terror protagonizado por Lucy Hale y Jack Whitehall y dirigido por David Slade.