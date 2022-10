Emma Watson, sobre su vínculo con Tom Felton: “Es uno de los amores más puros que he sentido en mi vida”

escuchar

Desde hace un tiempo, las autobiografías o, como las llaman en Hollywood, las memorias se volvieron moda. A través de ellas, los famosos -tengan la edad que tengan- hacen catarsis y hablan de ciertos temas privados, esos que durante mucho tiempo prefirieron mantener bajo cuatro llaves.

Tom Felton, el actor de Harry Potter, es uno de los más jóvenes en sumarse a esta tendencia con “Beyond the Wand: The Magic and Mayhem of Growing Up a Wizard” (que podría traducirse como “Más allá de la varita mágica: la magia y el caos de crecer como un hechicero”). En sus páginas, el actor habla de su vida antes, durante y después de la franquicia, cuenta sus problemas de adicciones y cómo se recuperó y le dedica un especial capítulo a “su amistad” con Emma Watson . En realidad, siempre sintió algo más por su compañera, un “amor secreto” aunque esa relación no haya empezado de la mejor manera.

Emma Watson y Tom Felton en un ensayo para una escena de Harry Potter y el prisionero de Azkaban, del año 2004 IMDB

Mientras él interpretaba a Draco Malfoy, Watson era Hermione Granger. Fue allí, entre toma y toma, que los actores se hicieron muy compinches. De hecho, durante años no han faltado los rumores acerca de un posible romance entre ellos. Primero, fue la actriz quien confesó que había estado enamorada del joven actor cuando ella tenía 12 y su compañero, 15. Ahora es Felton quien explica que la especulación no era del todo infundada. “La amaba y admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más”, contó el autor del libro en una entrevista con Fox.

El actor de 35 años intentó evitar a su compañera en gran parte del rodaje (cuenta que aprovechaba los parates en las grabaciones para almorzar y escuchar música rap) sin embargo, su amor platónico, nunca cesó. “Siempre he sentido un amor secreto por Emma, aunque tal vez no en la forma en que la gente querría escuchar. Eso no quiere decir que nunca haya habido una chispa entre nosotros. Definitivamente la ha habido, solo que en diferentes momentos”, confesó.

Y si bien aseguró que no llegó a enamorarse, sí remarcó que la quería como a “una hermana”. “La amaba y la admiraba como persona de una manera que nunca podría explicarle a nadie más, éramos almas gemelas. Sé con certeza que siempre tendré la espalda de Emma y ella siempre tendrá la mía también”, indicó sobre la buena relación que mantienen hasta hoy.

Parece que el sentimiento de Felton y Watson es mutuo, ya que la actriz fue la encargada no solo de animarlo a compartir esta experiencia en público sino que fue quién escribió el prólogo de estas memorias que tanto la mencionan en sus páginas. “Como a Tom, siempre me ha costado explicar la naturaleza de nuestra relación y nuestra conexión. Durante más de 20 años, nos hemos querido de una forma especial, y ya he perdido la cuenta de las veces que la gente me ha dicho: ‘¡tiene que haber pasado algo alguna vez! ¡Se tienen que haber besado! ¡Aunque fuera una vez!’”, relató la actriz sobre las especulaciones que siempre rondaron.

Lejos de hacer alguna revelación inesperada, Emma Watson coincidió con su amigo en que su lazo siempre fue muy fuerte: “Lo que tenemos es mucho más profundo que eso. Es uno de los amores más puros que he sentido en mi vida. Somos almas gemelas y siempre nos hemos tenido el uno al otro. Y sé que siempre nos tendremos”, advirtió.

“Es difícil vivir en un mundo donde te juzgan y te cuestionan tanto. Y sé que él, aún cuando yo tenga mis errores, entenderá que mis intenciones son buenas. Sé que siempre me creerá y confiará en que lo hice lo mejor que pude. Eso es la amistad de verdad, y verme tan querida es uno de los mayores regalos que he tenido en mi vida”, concluyó a corazón abierto.

LA NACION