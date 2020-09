Premios Emmy 2020: Nick Cordero y Kelly Preston, los grandes olvidados del In Memoriam

Natalia Trzenko Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de septiembre de 2020 • 12:33

Pocas horas después de la entrega de los Premios Emmy, una fiesta que tuvo que hacer piruetas para poder realizarse debido a la pandemia y que logró una transmisión sorprendentemente prolija y efectiva, empezaron a llegar las malas noticias para la Academia de Televisión. En primer lugar, ayer los números del rating indicaron que más allá de los esfuerzos de los productores del evento y de su conductor, Jimmy Kimmel, la ceremonia tuvo la audiencia más baja de su historia. Y eso no fue todo.

El segmento In Mermorian de los premios Emmy 04:28

Video

Si bien el segmento en homenaje a los fallecidos este año fue elogiado por la interpretación que la cantante H.E.R. hizo de la canción "Nothing Compares 2 U" y por el montaje de las imágenes de los homenajeados, también fue criticado, como sucede todos los años, por sus omisiones.

Según el actor y director Zack Braff el hecho de que su amigo Nick Cordero, el actor de Broadway fallecido en julio por coronavirus, no se trató de un olvido por parte de la Academia sino de una decisión.

"Para aquellos que se lo están preguntando, los Emmys decidieron dejar afuera de su montaje a Nick Cordero. No tenía idea de que había que hacer una campaña para que incluyeran a tu ser querido en el segmento In Memorian pero lo hicimos. Y ellos decidieron no incluirlo", escribió Braff en Twitter, quien además se sorprendió de que en el homenaje tampoco apareciera Sam Lloyd, su compañero de elenco en la serie Scrubs, fallecido en mayo.

Sam Lloyd

"Debo mencionar también que tampoco incluyeron a Sam Lloyd por el que nunca se me ocurrió hacer 'campaña' porque tenía más trabajos en TV que la mayoría de nosotros", se lamentó Braff, que además incluyó en sus mensajes a través de la red social la respuesta de los productores de los Emmy ante su campaña por Cordero, en la que le aseguran que lo consideraron pero que no podían asegurarle que formaría parte del homenaje.

Kelly Preston Crédito: GROSBY GROUP

Claro que el actor de Scrubs no fue el único en notar ciertas ausencias. Muchos fanáticos del básquet, específicamente de Los Angeles Lakers señalaron como una falta de respeto que Kobe Bryant no apareciera en el homenaje, especialmente porque la ceremonia se llevó a cabo en el estadio Staples, hogar del equipo del deportista.

El reclamo, algo absurdo, tuvo más sentido para aquellos que se sorprendieron de que Kelly Preston, fallecida en julio debido a un cáncer de mama , tampoco fuera recordada por los Emmy. Aunque la actriz trabajó mayormente en cine, en el comienzo de su carrera apareció en muchos ciclos televisivos.

