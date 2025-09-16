El romántico ida y vuelta de Celeste Cid y Santiago Korovsky tras pasar por la alfombra roja: “No sé qué hacer con mi cuerpo y mi cara”

Desde que oficializaron su romance en enero de este año, Celeste Cid y Santiago Korovsky no tienen inconvenientes en mostrarse juntos. En medio de la avant premiere de Papá X Dos, la pareja protagonizó un romántico ida y vuelta en la alfombra roja que no pasó inadvertido por la prensa.

Santiago y Celeste juntos en la alfombra roja de Papá x Dos (Foto: Instagram/@mcelestia)

“Celeste Cid y Santiago Korovsky enamorados en la alfombra roja del estreno de Papá x Dos”, escribió a través de su cuenta de Instagram la periodista Naiara Vecchio sobre un video en el que la actriz y el director intentan posar para sacarse una fotografía frente a los medios.

El momento que no pasó inadvertido entre la pareja (Foto: Captura Instagram/@mcelestia)

Con un perfil menos público que su novia, el creador de División Palermo denotó cierta incomodidad, a la que reaccionó con risas. El momento fue replicado por la protagonista de la comedia dirigida Hernán Guerschuny que etiquetó a su novio y sobre la imagen añadió: “Tu carita qué”.

En ese sentido, él, desde sus stories no solo le respondió, sino que también se sinceró. “No sé qué hacer con mi cuerpo y mi cara en las alfombras rojas”, señaló y aprovechó la ocasión para hacerle un cumplido a su enamorada, quien se robó todas las miradas con un total blue a puro brillo. “Pero @mcelestia por suerte se roba todas las miradas”, añadió.

Korovsky aprovechó la ocasión para piropear a su novia (Foto: Captura Instagram/@santikorovsky)

Pero Celeste y Santiago no fueron los únicos enamorados que destacaron en la velada. Benjamín Vicuña, su coprotagonista, asistió junto a Anita Espansandín, quien también deslumbró con un vestido azul.

Vicuña junto a Espasandín en la avant premiere de Papá x Dos (Foto: Instagram/@benjaminvicunaok)

Cabe destacar que Papá x Dos llegará a las salas el próximo 18 de septiembre y sigue la historia de Santiago (Vicuña), un hombre cuyo mayor anhelo es formar una familia con Ana (Cid). Sin embargo, su sueño se desvanece de golpe cuando ella le comunica una noticia inesperada: está embarazada… y el padre es su ex, Pancho (Lucas Akoskin).

La irrupción de Pancho en sus vidas provoca una desopilante guerra por el amor de Ana. La convivencia se convierte en una serie de enredos, situaciones disparatadas y momentos hilarantes que mantendrán al espectador en vilo, preguntándose quién ganará esta batalla.

Celeste Cid y un fuerte descargo sobre quienes la acusaron de hacerse retoques estéticos en el rostro

En un reciente posteo, la actriz celebró sus 30 años de carrera y aprovechó para agradecer los “mensajes hermosos” que recibió de sus seguidores. No obstante, citó algunos de los comentarios negativos que le hicieron, como “‘ya no tiene la misma cara que a los 20’, ‘¿qué se hizo?’, ‘basta de cirugías’”, y explicó que decidió referirse a estos, ya que, como mujer, el tema la “convoca”.

El descargo de Celeste Cid en Instagram

“Pretender que tengamos la misma cara para siempre, además de cruel, es imposible... No tengo cirugías: soy una mujer de casi 42 años, y me parece justo que las mujeres podamos crecer en paz”, señaló y reflexionó: “El hecho de que además estos comentarios sean escritos por otras mujeres no hace más que evidenciar el mandato que tenemos encima: no se nos está permitido envejecer”.

Y sentenció: “Pues bien: no hay manera de frenar eso, abracemos el tiempo, incluso el que le dedicamos a escribir mensajes a otros, también es tiempo de nuestras propias vidas”.