La salida en familia de Irina Shayk y Bradley Cooper y las miradas y sonrisas cómplices que ya no esconden de los flashes

¿De nuevo juntos? Es la pregunta que desde hace tiempo ronda por todos los portales del mundo y que por estas horas cobró más intensidad. Es que Irina Shayk y Bradley Cooper no sólo se dejaron fotografiar juntos con su hija Lea en las calles de Nueva York, en una típica salida familiar, sino que compartieron sonrisas y miradas cómplices. La supermodel y el actor se encontraron para llevar a su hija y a una amiga de la niña a una fiesta de Halloween, pero también se vieron en un evento de moda.

Si bien la modelo y el actor fueron vistos juntos en varias ocasiones en las últimas semanas, el domingo por la noche se dio un encuentro que llamó mucho la atención de todos los paparazzis. Shayk y Cooper, además de compartir una gala de moda en Manhattan, posaron juntos muy sonrientes. Eso sí, para despistar nunca se fotografiaron solos sino que siempre lo hicieron acompañados por otros invitados como Edward Enniful y Stella Maxwell.

La fiesta fue súper glamorosa, por lo que los invitados se lookearon para la ocasión. Mientras Irina lució un conjunto de top y pollera de tweed -que complementó con unas medias bucaneras súper sexy- Bradley optó por un estilo más casual con camisa, jeans y botas oscuras, outfit que remató con un blazer al tono.

Irina Shayk y Bradley Cooper llevaron a su hija Lea a una fiesta de Halloween Backgrid/The Grosby Group

Sin embargo, no fueron las únicas imágenes que circularon de la expareja juntos. Horas antes, la modelo y el actor fueron capturados por los fotógrafos cuando llevaron a su hija Lea a una fiesta de Halloween en la ciudad. Y si bien en otras oportunidades se mostraron juntos en sus deberes como padres, en esta oportunidad sorprendieron las miradas y risas cómplices entre ellos.

Con gafas y una chaqueta cuadrillé para resaltar su outfit total black, Shayk intentó pasar desapercibida ante la lente de los fotógrafos, aunque al parecer no lo logró. Por su parte, el actor de Nace una estrella se mostró relajado con los flashes y no pasó inadvertido por su look veraniego y su vaso térmico en mano.

Sonrisas y miradas cómplices entre Irina Shayk y Bradley Cooper Backgrid/The Grosby Group

Aunque ambos se mostraron con otras parejas (ella tuvo un affaire con Kanye West, el ex de Kim Kardashian, y el fue vinculado sentimentalmente con Ana de Armas y luego, con la confidente de Hillary Clinton, Huma Abedin), lo cierto es que desde su separaron en 2019 han estado muy unidos como padres, lo cual explica las especulaciones que nunca cesaron en torno a esta pareja. “Fue una verdadera escapada familiar y están considerando volver a estar juntos”, le dijo una fuente a Page Six en una de las tantas salidas por la ciudad.

Lo mismo sucedió en agosto de este año cuando los famosos vacacionaron juntos en las Bahamas. De hecho, fue la propia rusa quien compartió las imágenes familiares en su cuenta de Instagram. Fotos en las paradisíacas playas, fotos posando con delfines o alimentando animalitos en una granja volvieron a encender las alarmas sobre una posible vuelta.

Irina Shayk y Bradley Cooper se mostraron juntos en las islas Bahamas en agosto pasado Instagram: Irina Shayk

Y si bien ellos todavía no hablaron al respecto, un allegado a la pareja confesó que a Irina “le gustaría que su hija tuviera un hermano” y que Bradley estaría de acuerdo con la idea.

Es la historia de un amor…

El de ellos fue un flechazo a primera vista. Irina Shayk y Bradley Cooper se conocieron en 2015 en una cena para corresponsales extranjeros en la Casa Blanca que brindó el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Una salida al teatro fue suficiente para que la pareja se enamorara y se vuelva inseparable.

Aunque en un principio decidieron mantener la relación bajo un total hermetismo, varios eventos donde fueron captados por sorpresa encendieron los rumores de romance. Sin embargo, entre 2015 y 2019 (los años que duró la relación) hubieron muchas idas y vueltas entre ellos, que culminaron con su separación en 2019. A las imágenes de Shayk llorando durante un partido de tenis en Wimbledon se sumó la visible química entre el actor y la cantante Lady Gaga luego del rodaje de Nace una estrella, algo que fue determinante en la ruptura tiempo después.

Lady Gaga y Bradley Cooper despertaron rumores de romance mientras compartieron el set de Nace una estrella Reuters

Sin embargo, y cuando todo parecía pender de un hilo, Shayk sorprendió con la noticia de que estaba embarazada. Como si esto fuera poco, lució un anillo confirmando su compromiso con el norteamericano. Al parecer, ni la llegada de la pequeña Lea ni el anillo de diamantes pudo remontar el vínculo y, en 2019, anunciaron su separación por “diferencias irreconciliables”.

A pesar de los sube y baja que atravesó esta relación, la celebrity y el intérprete terminaron en buenos términos y eso se vio en el vínculo posterior que tuvieron como padres. No sólo acordaron de inmediato el régimen de visitas con la pequeña en común, incluso sin abogados de por medio, sino que jamás interrumpieron las salidas en familia.

Eso sí, sentimentalmente cada uno siguió su camino y se mostró con otras compañías. En 2020, la ex de Cristiano Ronaldo hizo una confesión inesperada: “No es fácil la vida sin Bradley. Creo que tuvimos mucha suerte de experimentar los sentimientos que tuvimos el uno por el otro. Ahora es un terreno nuevo para mí, todavía me cuesta entender cómo funciona”, expresó dando a entender lo mucho que le estaba costando acomodarse a su nueva vida.

“Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y una mujer trabajadora. Hay días en los que me despierto y pienso: ‘Dios mío, no sé qué hacer. Me estoy desmoronando’”, reveló. Al parecer, esos días quedaron atrás, ya que la rusa está cada vez más cerca del padre de su hija.

LA NACION