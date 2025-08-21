En fotos: de la cita de Kanye West y Bianca Censori a la especial compañía de Dakota Johnson en una red carpet

A diferencia de las polémicas apariciones públicas a las que acostumbran, esta vez Kanye West y Bianca Censori mantuvieron un bajo perfil a la salida de un cine en Los Ángeles. Lejos de sus osados looks al desnudo, la diseñadora australiana se cubrió completamente con un trench oversized que complementó con una gorra y botas caña alta con brillos plateados

Backgrid/The Grosby Group