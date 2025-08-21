LA NACION

En fotos: de la cita de Kanye West y Bianca Censori a la especial compañía de Dakota Johnson en una red carpet

Entre rodajes, alfombras rojas y paseos, las celebrities que captaron la atención de los fotógrafos esta semana

Dakota Johnson se robó todas las miradas en la premier de su nueva película
Chris Pizzello - Invision
Dakota Johnson asistió al estreno de su nueva película, Splitsville, muy bien acompañada. La actriz, recientemente separada de Chris Martin, desfiló por la red carpet junto a su madre Melanie Griffith y se robó todas las miradas con un vestido metálico Gucci
Jay L. Clendenin/Shutterstock - REX Features/Shutterstock /The G
Por su parte, Melanie Griffith lució impecable con un traje sastrero y guantes de encaje, pero lo que realmente llamó la atención fue su calzado. La icónica actriz llevó unas zapatillas estilo deportivo con un peculiar detalle: ¡tacos altos!
Backgrid/The Grosby Group
Brad Pitt y Elizabeth Debicki fueron vistos filmando sus primeras escenas juntos para la esperada secuela de Érase una vez en Hollywood, titulada Las aventuras de Cliff Booth. Al igual que en la primera entrega, el guion fue escrito por Quentin Tarantino, aunque esta vez la dirección quedó bajo las órdenes de David Fincher
Backgrid/The Grosby Group
Margot Robbie y Colin Farrell se unieron para el photocall de A Big Bold Beautiful Journey, la película que protagonizaron bajo la dirección de Kogonada. La actriz australiana cautivó con un minivestido negro de Stella McCartney, mientras que el irlandés optó por un look casual de jeans, musculosa y camisa abierta
REX Features/Shutterstock /The G
A diferencia de las polémicas apariciones públicas a las que acostumbran, esta vez Kanye West y Bianca Censori mantuvieron un bajo perfil a la salida de un cine en Los Ángeles. Lejos de sus osados looks al desnudo, la diseñadora australiana se cubrió completamente con un trench oversized que complementó con una gorra y botas caña alta con brillos plateados
Backgrid/The Grosby Group
Con el cabello al viento y un vaso de café en la mano, Zoë Kravitz fue vista caminando por las calles de Londres rumbo a los estudios de la BBC
Backgrid/The Grosby Group
Lily Collins en pleno rodaje de la quinta temporada de Emily in Paris en Venecia. Según se supo, esta nueva entrega -que contará con 10 episodios- llegará a mediados de diciembre al catálogo de Netflix
Stefano Mazzola - GC Images
Lady Gaga está haciendo furor con su gira Mayhem Ball Tour. Su próxima parada: el emblemático Madison Square Garden en Nueva York
Kevin Mazur - Getty Images North America
Desde que comenzó el rodaje de El diablo se viste a la moda 2 que las calles de Nueva York están revolucionadas. En las últimas horas, Anne Hathaway fue vista con un look total black por el Central Park. Algunos dicen que se trataría de la escena de un funeral. ¿Muere Miranda Presley?
TheStewartofNY - GC Images
Sandra Bullock también fue captada en plena acción. La actriz, que está filmando Practical Magic 2 en Worcester, estuvo acompañada por sus hijos, Louis Bardo y Laila. Según dicen, los jóvenes participarán como extras en este proyecto protagonizado por su madre y Nicole Kidman. La intérprete Dianne Wiest también fue vista compartiendo algunas escenas con Bullock
Splash News/The Grosby Group - Splash News/The Grosby Group
Sin maquillaje y con un look casual, Natalie Portman disfrutó de su día libre por las calles de Manhattan. La actriz está rodando su nuevo film, Good Sex, junto a Mark Ruffalo y Meg Ryan
ARIS - Backgrid/The Grosby Group
En las últimas horas, se confirmó que Heidi Klum hará un cameo muy especial en El diablo viste a la moda 2. La modelo alemana fue vista grabando una escena enfundada en un sofisticado diseño de María Lucía Honan que se destaca por su escote palabra de honor y un drapeado en la cintura.
Jose Perez/Bauer-Griffin - GC Images
Mila Kunis acompañó a su hija a sus clases de equitación en un centro ecuestre de Los Ángeles. La actriz fue vista junto a su marido, Ashton Kutcher, y se mostró muy fan de la pequeña, aplaudiendo orgullosa cada logro
Backgrid/The Grosby Group
Jenna Ortega continúa con la promoción de la segunda temporada de Merlina con un evento para fans en la isla Cockatoo en Sídney, Australia
Hanna Lassen - Getty Images AsiaPac

