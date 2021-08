En su primer fin de semana tras la separación de la China Suárez, Benjamín Vicuña disfrutó de sus hijos

Tras anunciar el viernes por la mañana que se había separado de María Eugenia “La China” Suárez, Benjamín Vicuña tuvo un fin de semana de trabajo y familia. El actor trató de despejar la mente en compañía de sus hijos, a quienes sacó a pasear y disfrutó durante sus primeras horas de soltero.

Mientras que el sábado estuvo solo con Bautista (13), Beltrán (9) y Benicio (6), los niños que tuvo con Pampita Ardohain, el domingo también pudo compartir su día con Amancio (1), el más chiquito de sus herederos, y probablemente con Magnolia (3), ambos fruto de su relación con Suárez.

A través de su cuenta de Instagram, el actor compartió dos fotos que resumían su fin de semana. En la primera se podía ver al bebé que tuvo con la China sentado arriba de un piano de cola. “Surfeando pianos”, escribió sobre la imagen. Una hora después volvió a subir otra postal de Benicio, en donde se lo ve tomando un batido de chocolate y luciendo unas gafas de sol.

Amancio y Benicio Vicuña, retratados por Benjamín

“Yo te voy a contar cómo fue la noche de anoche. Benjamín ya se quedó en el departamento que tienen en el barrio de Palermo”, reveló Pía Shaw en Los ángeles de la mañana. “Ellos vivían en Pilar y ese departamento lo tenían por si, por ejemplo, tenían que viajar a Ezeiza o hacer algo, entonces pasaban por ahí y ultimaban detalles”, agregó sobre cómo decidieron dividirse en estas primeras horas.

Antes de descansar y compartir con sus hijos, el sábado Vicuña se presentó al shooting de la campaña SS21 de la marca de indumentaria masculina Equus, para la cual ya ha trabajado en el pasado. A pesar del mal momento personal que está atravesando, al actor se lo pudo ver sonriente, charlando con el equipo de producción y posando.

Vicuña, distendido en el trabajo Gentileza Grupo MASS

El viernes, tras publicar en su cuenta de Instagram el comunicado sobre la separación, el chileno también se dispuso a cumplir con sus compromisos profesionales. “Él puso el posteo y se fue a grabar la tira de Telefe [El primero de nosotros]. Llegó muy angustiado al canal. Se encerró, y de producción le ofrecieron si quería no grabar ese día. Él se tomó unas horas, pero siguió trabajando”, contó Marcelo Polino en su programa de Radio Mitre, Polino Auténtico. El periodista también contó que había hablado con la China, quien desmintió rumores de infidelidad.

“Yo pensé que no me iba a contestar, en medio de este lío, pero, muy amorosamente, me dijo que estaba transitando este momento, que se había sorprendido con el posteo. Y me aclaró que fue ella quien tomó la decisión de separarse. Venían como raros, como en un tira y afloje, pero me dijo que no hubo nada puntual”, reveló. “Me dijo: ‘Estamos en paz, no hay terceros en discordia”, añadió.

El anuncio oficial

“Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos”, escribió Vicuña el viernes por la mañana en una historia de Instagram, contando públicamente que la relación con la China Suárez había llegado a su fin. “Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias”, culmina el mensaje.

Hace unos días en El show de los escandalones (América), Rodrigo Lussich había adelantado que la pareja estaba en crisis. Fue en aquel entonces que la panelista Paula Galloni explicó que el conflicto estaría relacionado con una casa. “Ellos ahora están alquilando y están armándose su propia casa, que la compraron. La están refaccionando con arquitectos y esto tiene muchos gastos y parece que se están excediendo. Él no está queriendo largar lo que hay que pagar”, señaló.

El mensaje con el que Benjamín Vicuña anunció la separación en sus redes sociales

Vicuña y Suárez comenzaron su relación en 2016, después de trabajar juntos en la película El hilo rojo. Tras reconocer su noviazgo, los actores no tardaron mucho en ensamblar sus familias, dándole la bienvenida en 2018 a la primera hija en común, Magnolia. En 2020 agrandaron la tribu con la llegada de Amancio. Él ya era papá de Bautista, Benicio y Beltrán, mientras que ella tenía a Rufina de su relación con Nicolás Cabré.

En 2019, tras atravesar algunas crisis, la pareja decidió ponerle fin a la relación por primera vez, aunque meses después se volvieron a reconciliar. Hoy, un año y medio después de que volvieran a estar juntos, la pareja no pudo superar una nueva crisis y anunció formalmente la separación, poniéndole un punto final a su historia.

LA NACION