Entre lágrimas, María Fernanda Callejón recordó el abuso sexual que sufrió de niña

25 de octubre de 2020 • 01:13

En agosto del 2018, María Fernanda Callejón contó por primera vez que durante su infancia fue abusada sexualmente por un tío. La actriz, que por muchos años mantuvo este episodio de su vida en la privacidad, volvió a recordar el traumático momento durante su visita a PH: Podemos Hablar.

"Yo conté recién a los 52 años lo que me había pasado, nadie lo sabía, solo mi marido", reveló al hablar por primera vez del tema en televisión. "Teniendo padres muy presentes esto me pasó en mi casa, con mi mamá a la vuelta llevando a mi hermana a inglés y mi papá en el taller del fondo trabajando, mientras yo tomaba la leche", aseguró sobre el contexto en donde ocurrió el abuso. "Mis padres eran muy presentes. A esa edad -8 años- nunca hubiese estado sola en el medio del campo, mi vieja no me dejaba andar por ahí a la noche, por ejemplo".

Según contó Fernanda, el abuso que ocurrió en Carlos Paz se dio en más de una oportunidad. "Una vez vino un tío a arreglar un auto. Era un tío lejano, primo de mi abuelo paterno, que se quedó unos días. Hace poco lo hablé con mi papá, le pregunté cuánto tiempo había estado y me dijo que como tres meses. Yo no tenía en claro cuantas veces me había pasado, pero fue sistemático", explicó.

"A la tarde tomaba la leche y miraba televisión, a Andrea del Boca, y entonces ahí él le decía a mi papá que quería ir al baño. Como el galpón no tenía baño, esa era la excusa para entrar a mi casa", recordó. "Se ve que me agarraba a esa hora de la tarde, en donde mi mamá salía un rato a llevar a mi hermana, y hacía lo que tenía que hacer, que era abusar de mí".

A medida que avanzaba el relato, Fernanda se angustiaba cada vez más. "Mi papá nunca se enteró", afirmó antes de comenzar a llorar. "Es difícil, perdón", se disculpó entre lágrimas.

"Lo que puedo reflexionar de esto, sin entrar con pelos y detalles en las cosas que son difíciles de superar en la vida, es que no se confíen. Hoy que soy mamá pienso que es loco, porque yo de chica no quise decirlo porque pensaba que mi papá lo iba a matar e ir preso", aseguró sobre lo que le pasaba en ese momento. "En realidad no lo hablás porque no te atrevés. No hay posibilidad que después de pasar por eso tan traumático puedas contarlo, tenés que vivir tu proceso y es muy difícil, sobre todo en ese contexto de hace tantos años. Hoy es distinto porque hay información".

Callejón aprovechó el momento para enviar un consejo a aquellos padres detrás de la pantalla. "No se confíen, porque a veces uno es un padre muy presente como los míos, y sin embargo pasa. Hay que estar atentos porque esta gente activa cuando menos lo imaginás".

"Lo bueno es que las mujeres estamos con la boca destapada y podemos hablar. Se puede hablar con los hijos, decirles que les puede pasar, indistintamente del género. Me parece que es lo más sano que podemos hacer", afirmó una vez más.

