Macaulay Culkin prefiere mantenerse alejado de su padre, al que no ve hace treinta años

A comienzos de los 90 y con poco menos de diez años, Macaulay Culkin se convirtió en el niño favorito de Hollywood. Su protagónico en Mi pobre angelito lo consolidó como una verdadera estrella, un camino que lo llevó a protagonizar un puñado de películas muy populares y a ser una de las caras más buscadas de la industria. Claro que la contracara de esa fama, tuvo que ver con el vínculo con su padre, Christopher Culkin , quien no solo no veló por los intereses económicos de su hijo, sino que incluso mantuvo con él una fría relación. Por este motivo es que cuando tuvo la edad suficiente, Macaulay tomó distancia de su padre, una decisión en la que no piensa dar marcha atrás.

Macaulay Culkin en familia Coleman Rayner/The Grosby Group

En una charla para el podcast Sibling Revelry, conducido por Kate Hudson, Culkin reveló: “Uno de mis más tempranos recuerdos con respecto a él, era pensar que cuando yo creciera, no iba a ser así con mis hijos. Y ahora que tengo mis propios niños, esto es algo que me remueve un poco. No puedo creer que él haya sido así. Tenía todos esos hijos maravillosos y talentosos, es algo loco”.

Según comentó el actor, sus hermanos también tienen una relación distante o inexistente con Christopher Culkin, y detalló: “Se lo merece. Es un hombre que tuvo siete hijos y ahora cuatro nietos y ninguno de nosotros quiere tener algo que ver con él”.

Por otra parte, Culkin aseguró: “Él tenía un gran resentimiento dirigido hacia mí porque quería ser actor, y solo hizo algunas cosas, y algo de ballet. Pero entonces y de golpe, tuvo a este niño que no tenía nada que ver con él porque para ser honestos, yo soy muy parecido a mi mamá. Y yo de golpe obtengo el papel central en una compañía de ballet y comienzo a conseguir un montón de cosas, y eso a él lo resintió. Creo que un poco me odió por eso, y por eso fue tan duro conmigo”.

Kieran Culkin y su victoria en los Oscar FREDERIC J. BROWN - AFP

Por último, aunque Culkin se considera retirado de su carrera como actor, eso no le impide evaluar algunos proyectos determinados: “Yo dejé mi marca, me hice de un nombre. No tengo nada que demostrarle a nadie. Así que lo que hago, lo hago por amor”.

Con respecto a la relación con su hermano Kieran Culkin, Macaulay la calificó de “asombrosa”: “Entre Kieran y yo, ¡tenemos un Oscar!”

Una gran tragedia familiar

Kieran Culkin habló sobre una tragedia que atravesó su familia Matt Winkelmeyer - Getty Images North America

“Fue como perder gran parte de mí mismo”. Directo, sincero y con una crudeza atravesada por el dolor, Kieran Culkin recordó la gran tragedia que atravesó su familia: en diciembre de 2008, Dakota, su hermana mayor, murió luego de ser atropellada por un auto en Los Ángeles. Ese día su vida cambió para siempre.

A más de diez años de su partida, Kieran confesó que aún debe lidiar con el dolor y que si bien aprendió a convivir con su ausencia, no la acepta. “Eso es lo peor que me ha pasado y no hay forma de edulcorarlo. En ese momento acepté que era para siempre y que nunca iba a estar bien. Siempre será devastador”, explicó.

“Solo sabía quién era yo por quiénes eran mis hermanos. Así que perderla fue perder una gran parte de mí mismo. Perder a una de mis personas favoritas del mundo no se hace más fácil, pero te acostumbrás”, agregó luego, emocionado. Además, lamentó que sus dos hijas nunca van a poder compartir momentos con ella. “Todavía lloro por eso. Se me viene a la cabeza algo gracioso que hizo y me hace reír, y entonces lloro. A veces es difícil saber que ella no va a conocer a mis hijos y que ellos no podrán disfrutar de su tía... es difícil”.

Como sus hermanos famosos -en total eran siete-, Dakota trabajaba en la industria del entretenimiento, pero detrás de cámara. Su último proyecto fue la película Lost Soul, donde se encargó del diseño de producción. “Era una chica muy cariñosa y estaba entusiasmada por aprender todo sobre la industria cinematográfica”, dijo por aquel entonces la directora del film, Dana Schroeder, a E! News.

LA NACION

Temas Macaulay Culkin