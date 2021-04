Escándalo en México: la nieta de Enrique Guzmán, pionero del rock en español, lo acusa de haber abusado sexualmente de ella desde los 5 años

La noticia sacudió a México: Frida Sofía, la nieta del pionero del rock en español Enrique Guzmán, lo acusó de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía 5 años.

La influencer y cantante de 29 años, hija de la también intérprete Alejandra Guzmán, realizó la inesperada revelación en una entrevista televisiva. Allí, aseguró que el exintegrante de la banda Los Teen Tops la “manoseó” y le hizo “cosas muy feas”.

Mientras hablaba de las traiciones familiares de las que dijo haber sido víctima, Frida Sofía disparó sobre el creador de “La plaga”: “Siempre fue muy abusivo. Mira, me pongo a temblar”. Y luego de una pausa, con los ojos llenos de lágrimas, continuó: “Fue un hombre muy asqueroso. Me daba miedo. Me hizo cosas feas... Me manoseó desde que yo tenía 5 años”.

Ya en medio de un ataque de llanto, contó que era la primera vez que hablaba sobre el tema. “Lo odio. Es un delito. ¿Y sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita y te dicen que eso es lo que le hace un abuelito a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea ni consciencia, y se vuelve algo normal”, agregó.

“En algún momento hasta se empieza a sentir rico, porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque dije: ‘¿Entonces yo estoy enferma?’”, reveló, entre lágrimas.

Inmediatamente, su testimonio se volvió lo más comentado en las redes. Y no era para menos. Su familia es una de las más importantes dentro del universo del entretenimiento en México. Su abuela, además, es una de las más reconocidas actrices de aquel país, la célebre Silvia Pinal.

De hecho, fue ella quien se refirió primero a las “reacciones abusivas” de su exmarido, en 2018. En aquel momento, la respuesta del músico, desde su cuenta de Twitter, no hizo más que avivar más el escándalo: “Una sola vez le falté el respeto a la señora. ¿Y saben qué? Se lo mereció”, escribió, redoblando la apuesta.

La revelación de la influencer se produjo meses después de que su abuelo saliera a defender a su hija Alejandra, en medio de una disputa mediática entre madre e hija. En una entrevista televisiva, el creador de “Popotitos” aseguró que su nieta era capaz de decir cualquier cosa y agregó que necesitaba atención psiquiátrica. Como respuesta, Frida Sofía subió a las redes una fotografía en la que se la ve de niña, en brazos de su abuelo, con un cigarrillo en la boca. #quelindafamilia #hablolaverdad y #nomecallomás son los hashtags con los que decidió acompañar aquella foto, que con el tiempo terminaría borrando.

Esta semana, tras el duro testimonio de su nieta, Guzmán eligió el mismo camino y la misma plataforma que había elegido para contestarle a su exesposa. “Me preocupa mucho la inestabilidad mental de Frida Sofía y lo estúpido de Gustavo Adolfo, un hombre que me conoce perfectamente”, disparó, en relación a su nieta y al periodista que realizó la entrevista.

Y continuó: “Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. Yo soy un caballero”. Entre las respuestas que recibió su comentario, un usuario decidió compartir un clip que no lo dejó muy bien parado. Se trata del extracto de una vieja entrevista que Verónica Castro le realizó junto a su hija. “Cuando se lo tiene al lado, una tiene que agarrarle las manos porque...”, se escucha decir a Alejandra, entre risas, mientras saca las manos de su padre de sus piernas. Sentada en el mismo sillón, pero alejada del cantante, Castro retruca: “¿También contigo?”. “Ni modo que me culpen por esto, es mi hija... ¡Y está buenísima!”, dice Guzmán, risueño, y la conductora lo termina catalogando de “manosuelta”.

Aquel no fue el único clip que tomó por asalto las redes y que tiene a Guzmán y a Castro como protagonistas. Otros usuarios decidieron reflotar las imágenes de otra entrevista que la diva mexicana le realizó al músico. También sentados en un sillón, y sin que viniera a nada, se ve como él agarra uno de los senos de la actriz, que solo atina a reírse, nerviosa.

Ajeno a estos comentarios, Guzmán siguió con su seguidilla de tuits. “Y hablando de otra cosa, ¿le salió bonito el disco que promueve?”, preguntó, irónico, primero. Y luego disparó: “Les aseguro que mañana Frida Sofía dirá que su hermano también le faltó. Al tiempo”.

En la miniserie de 2018 que repasa la vida de Pinal, Silvia Pinal, frente a ti, se muestra a su exmarido como un hombre machista, golpeador y posesivo. De hecho, el último enfrentamiento entre la expareja tuvo como eje aquella miniserie, porque él se negaba rotundamente a que se lo retratara. El personaje, finalmente, no llevó su nombre, pero respondió sin alteraciones a la descripción que hizo de él Pinal en la autobiografía que sirvió como base para el guion. Allí, además de escenas de violencia se muestra a la actriz siendo víctima de violación, por parte de su marido.

Si bien es considerado uno de los más célebres músicos de México, al igual que ocurre con Luis Miguel, Guzmán no nació en aquel país. Oriundo de Caracas, Venezuela, se convirtió a los 14 años en una estrella, en suelo mexicano, como miembro de la banda Los Teen Tops. Su matrimonio con Pinal comenzó en 1967, y terminó en 1976, cuando sus hijos Alejandra y Luis Enrique eran pequeños. En los últimos tiempos, además de su ida y vuelta con Pinal, el cantante de 78 años enfrentó varias acusaciones de violencia, por parte de colegas, y denuncias formales por discriminación.

