Escondida, Melisa Zurita vive con miedo y sin poder ir a trabajar

Pasaron diez días del ataque que sufrió Melisa Zurita por parte de la ex pareja de su marido , Geraldine Martínez , y este miércoles contó en Intrusos (América) que está viviendo "un infierno".

"Tengo miedo, no puedo ir a trabajar, no puedo volver a mi casa, estamos escondidas y mi hija va a quedar traumada. Sé que si ella sale va a venir a matarme", señaló la periodista en medio de un ataque de llanto. Zurita también se refirió a la Justicia de Morón. "Está trabajando muy bien a excepción del fiscal Tavolaro. Nadie vino de la fiscalía y están a cinco cuadras de mi casa. Hay que separar las cosas".

Conmovida, la periodista relató con detalles todo lo que sucedió el sábado 7 de junio en su casa de Parque Leloir. "Vino decidida a matarme a mí y a mi hija. Ya lo había intentado otras veces y yo tenía botón antipánico y una orden de restricción. Nunca me imaginé que iba a atacarme en mi casa, en mi cama mientras merendaba con mi bebé. Gracias a Dios estamos vivas, porque tuve fuerza y valentía para salir corriendo por la ventana y pedir ayuda. Estoy medicada por primera vez en mi vida. No volvimos mas a casa, estamos con custodia, escondidas", relató Melisa, temblando.

"Esta mujer cortó el cerco perimetral. Mi casa está en un barrio cerrado que está en el límite y del otro lado hay una calle de tierra. Un vecino la vio sospechosa, le preguntó qué estaba haciendo, si necesitaba ayuda. Y ella le contestó que esperaba al novio. Es un cerco perimetral, seguro tuvo ayuda para cortarlo. Escuché ruido de llaves, estaba todo a oscuras y de pronto una voz me decía: 'dónde estás, dónde te escondés'. Pensé que se habían confundido de casa, porque la de al lado es muy parecida a la mía. Nunca me imaginé lo que podía suceder, aunque presentía que algo nos iba a hacer porque nos había amenazado muchas veces antes. Estaba encapuchada, con un buzo gris y lleno de sangre, guantes de látex. Se venía encima nuestro. Sabía que me iba a matar. Me mostró un cuchillo y una trincheta. Me levanté despacito de la cama, le pedía que se quedara tranquila. Me pidió el celular, se lo di, y me dijo que me iba a matar primero a mí para que viera mi hija. La nena estaba pálida pero no gritó ni lloró. Me abrazaba fuerte. En un descuido nos escapamos y nos escondimos detrás de una pared. Me robó las llaves de la camioneta y se fue arando y haciéndose pasar por mí en la seguridad. Después vino mi marido, empecé a pegarle porque me agarró un ataque de nervios. Yo no la conozco, la vi dos veces en mi vida. Y ella no me conoce, aunque me amenazó muchas veces y dice que nos quiere ver destruidos. El año pasado llamó al canal haciéndose pasar por otra persona diciendo que era abusadora de menores".

Gustavo Holstein , expareja de Geraldine Martínez, contó: "Ella siempre fue temperamental, y es bipolar, y pasa rápidamente de estados buenos a estados muy agresivos. La relación duró el tiempo que duró y nunca tuvimos eventos de esta magnitud. Cuando nos separamos tranquilos y en buenos términos, ella se quedó en la casa, yo me alquilé un departamento. Y todo bien, pero apareció un año después pidiendo que nos reconciliemos, que probemos por los chicos. No le respondí, porque no quería pelearme ni hablar del tema de pareja cuando ya no pasaba más nada. Al tiempo conocí a Melisa, ella se enteró y me dijo de todo. Y en ese momento empezó el ensañamiento que no paró nunca. La primera vez que mi hijo mayor vio a Melisa salió corriendo porque dijo que la madre no quería ni que la saludara. Le escribí a mi exsuegro para ver a mis hijos y me bloqueó. Por qué empoderar tanto a una mujer que comete delitos cada vez más grandes y que tiene a alguien detrás que le desactiva todos los problemas. Lo único que le falta es matarnos ".

Diego Storto, abogado de la pareja, aseguró que Martínez está detenida "por un informe pericial que en dos horas la calificó de inimputable, y eso es imposible. Es una combinación de impunidad, plata y poder. El padre de ella es un excomisario que tiene muchas conexiones. En vente años de profesión nunca vi esto. No peritaron el celular de la atacante", concluyó el abogado.