Habló Gustavo Holstein, pareja de Melisa Zurita: "Tengo miedo de que nos maten"

Gustavo Holstein se refirió al duro momento por el que atraviesa su pareja, Melisa Zurita

8 de junio de 2020 • 16:00

Gustavo Holstein es el tercero en discordia. Actual pareja de Melisa Zurita , el empresario es el exmarido de Geraldine Martínez , quien el pasado sábado intentó matar a la periodista .

Holstein fue con su abogado a declarar a los Tribunales de Morón. Desde allí habló del difícil momento que atraviesa la pareja. "Estamos pensando en irnos del país. No estamos viviendo en casa, tenemos miedo que salga en libertad o que mande a alguien a que nos haga algo", contó Holstein en Intrusos , el ciclo de América.

El empresario explicó también que Geraldine Martínez pertenece a "una familia de mucho peso" en la provincia de Buenos Aires: "El padre era comisario y ahora tiene agencias hípicas en CABA y casinos en el Sur. Cuentan con todas las herramientas para manejarse con impunidad, tienen mucha plata para pagar a los mejores abogados, tienen recursos. Me da miedo porque conocen a mucha gente y si quieren hacernos algo, pueden y van a hacerlo. Eso nos da miedo, el ajuste de cuentas. Tengo miedo de que nos maten".

Por otra parte, Holstein contó que no ve a sus hijos (que tiene con Geraldine, de 8 y 11 años) desde hace seis meses. "Me han hecho denuncias falsas. Quiero saber dónde están mis hijos. Hace seis meses que no tengo contacto. No sé por qué me impiden verlos. Me dijeron que ella hizo denuncias y que le dieron botón de pánico. Si tenía miedo, ¿por qué entró a mi casa? Todo es una locura. Desde el 2015 venimos denunciando ataques. Vivimos un calvario desde que se enteró que estoy en pareja con Melisa ".

Según relató Holstein, Geraldine también le hizo una denuncia en la Justicia por llevar a su hijo a ver a Rubén Mühlberger , el "doctor de los famosos". "Cuando ella vio el tema de Mühlberger se tiró de cabeza para tratar de hacer leña del árbol caído. Llevé a mi hijo a ver al doctor pero fue de manera consensuada. Toda la familia estaba preocupada por el desarrollo del nene. Conocía a Rubén (Mühlberger), y le pedí que me mirara al nene para ver qué le parecía. Pero todo sano. Rubén me pidió el teléfono de la pediatra, de la endocrinóloga, pidió análisis previos. Habló con todos. Y al final quedó en una consulta, no se hizo ningún tratamiento porque ella no quiso. No le dio nada. Es mentira que tenía frascos de pastillas y que le dio hormonas de crecimiento. Es una locura".