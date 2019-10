¿Qué pasó? Famosos que triunfaron y se esfumaron

Antes y después. Los niños famosos de Hollywood que después no encuentran su lugar

Los actores Henry Thomas, Melissa Joan Hart y Macaulay Culkin, entre otros, son algunas de las estrellas que vivieron una época dorada, pero que luego vieron apagarse su luz y ser olvidados por la industria. De todas maneras, aún hoy hay varias figuras que siguen intentando recuperar el éxito perdido, aunque sus emblemáticos personajes los persigan.

Henry Thomas

Henry Thomas, antes y después

El actor Henry Thomas, conocido por interpretar a Elliott en la película de Steven Spielberg E.T., fue detenido esta semana por conducir bajo los efectos del alcohol. Con tan solo 12 años participó de este exitoso film en donde compartió elenco con Drew Barrymore, pero luego no consiguió papeles tan brillantes. Continuó su carrera de actor trabajando sobre todo en series, como CSI y Ley y orden: Unidad de víctimas especiales. Uno de sus últimos trabajos fue en la serie de Netflix La maldición de Hill House.

La maldición de Hill House 02:25

Video

Melissa Joan Hart

Melissa Joan Hart, en tiempos de Sabrina y en un evento realizado este año Crédito: GROSBY GROUP

Lejos quedaron los años de trucos mágicos y pociones para Melissa Joan Hart, que saltó a la fama dando vida a la bruja Sabrina. Ahora, este personaje lo interpreta una actriz más joven, Kiernan Shipka, en una versión más oscura que la original. Hart continúa en el mundo de la interpretación, pero también es directora, productora, cantante, empresaria y diseñadora de moda. Una de sus últimas series con más éxito (pero lejos de lo que fue Sabrina) ha sido la comedia Melissa & Joey.

Macaulay Culkin

Macaulay Culkin, antes y ahora

Macaulay Culkin fue el niño prodigio por excelencia que con solo 10 años ganó su primer millón de dólares gracias a Mi pobre angelito. Pero alcanzar el éxito antes de la adolescencia hizo que no supiera gestionar la fama y a los 14 se retiró. Desde entonces, ha creado un grupo de rock, un blog y hasta una web de estilo, ha dejado atrás las adicciones y ha recuperado su buen aspecto.

Duffy

¿Qué es de la vida de Duffy?

Pudo haber llenado el hueco que dejó la cantante Amy Winehouse en la música soul pero, sin previo aviso, Duffy decidió abandonar los escenarios. En 2008, triunfó con su disco Rockferry, el cuarto más vendido del año. Sin embargo, su segundo trabajo quedó muy atrás del primero y su fama también se vio resentida por la llegada de Adele al panorama musical.

Rupert Grint

Rupert Grint, en tiempos de Harry Potter y en la actualidad Fuente: Archivo

Siempre será recordado por ser Ron Weasley, el mejor amigo de Harry Potter y eso provoca que a Rupert Grint le esté costando recuperar el éxito del que disfrutó en su infancia y adolescencia. Emma Watson, su compañera de reparto en la saga, es un ejemplo de cómo la constancia por encontrar otro tipo de papeles permite no encasillar a un actor.

Haley Joel Osment

Antes y después: Haley Joel Osment Fuente: Archivo

El actor Haley Joel Osment hizo papeles secundarios en varias películas de los años noventa cuando era un niño. Hasta que llegó la oportunidad de ser Cole en El sexto sentido, a la que le siguieron otras famosas producciones de Hollywood. Sin embargo, creció, la industria perdió el interés en él y protagonizó varios escándalos, como conducir bajo los efectos del alcohol y la marihuana. Su última aparición fue como secundario en un par de capítulos de la serie The Boys.

Natalie Imbruglia

Natalie Imbruglia Fuente: Archivo

Tras más de 20 años, "Torn" sigue siendo el mayor éxito de la cantante y actriz Natalie Imbruglia, que alcanzó el número uno en Reino Unido, Bélgica, Suecia, Dinamarca, España y Canadá. Pero sus posteriores trabajos no han llegado tan lejos como el tema de 1997. Algo que le llevó a regresar sin mucho éxito a la interpretación, en el que empezó antes que en el de la música.

Frankie Muniz

Frankie Muniz

Frankie Muniz fue el protagonista de la serie Malcolm y trabajó en películas infantiles y juveniles. Sin embargo, el actor no recuerda nada de aquella época. Antes de empezar su carrera en el automovilismo, Muniz sufrió varias convulsiones que afectaron a su cerebro.

Jack Gleeson

¿Qué es de la vida de Jack Gleeson?

Jack Gleeson es conocido por ser Joffrey Baratheon, uno de los malos malísimos de la familia Lanister en la serie de Games of thrones, un papel que lo marcó tanto, y para mal, que le hizo abandonar su incipiente carrera a los 22 años. Los insultos que recibía le resultaron insoportables y decidió salir corriendo sin mirar atrás. "La verdad es que cuando acepté el papel no me imaginaba que la gente odiaría tanto al personaje", aseguró el actor. Gleeson se retiró en 2014 cuando su personaje murió y cambió los focos por una vida anónima.

Josh Hartnett

Josh Harnett

Josh Hartnett parecía destinado a convertirse en el siguiente Leonardo DiCaprio, pero su carrera se quedó por el camino. Después de algunos éxitos como Pearl Harbor, 40 días y 40 noches o El caso Slevin el actor cayó en saco roto. "Conozco ese mundo. Estuve en lo más alto durante un par de años y me resultó incómodo. Creo que intentar mantenerse en la cima es un atajo a la infelicidad", dijo en algunas entrevistas. Sin embargo, fueron dos errores que él mismo cometió los que impidieron su ascenso al estrellato: volver a su Minnesota natal en lugar de quedarse en Los Ángeles y rechazar ser un superhéroe. No quiso ser Superman y tampoco Batman. "Dije que no a las personas equivocadas. Aprendí la lección cuando [Christopher] Nolan y yo hablamos sobre Batman y yo decidí que ese papel no era para mí. No me volvió a llamar", confesó Hartnett.

Mara Wilson

Mara Wilson Fuente: Archivo

Mara Wilson, la adorable niña con la que los espectadores se encariñaron en películas como La señora Doubtfire o Matilda, parecía tener un brillante futuro en el mundo de la actuación, pero de repente desapareció de la luz de los focos. Años después, ya adulta, explicó que dejó el cine porque no sentía libertad creativa en repetir una y otra vez lo que te pide un director al hacer una película.

Taylor Momsen

Taylor Momsen

Taylor Momsen era una de las grandes promesas de la serie Gossip Girl. Sin embargo, la actriz que encarnaba a Jenny Humphrey se hartó de la interpretación y se dedicó a la música rock.

Jonathan David Bennett

Jonathan David Bennett

Jonathan David Bennett fue el chico guapo de la película Chicas malas, protagonizada por Lindsay Lohan y en la que también aparecían Amanda Seyfried y Rachel McAdams. Pero él se ha tenido que conformar con películas de menor presupuesto y conducir realities.