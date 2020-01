Fátima Flórez criticó a Antonio Gasalla por poner vallas en la puerta del teatro

La humorista disparó duro contra Antonio Gasalla por colocar vallas en la puerta del teatro Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020 • 20:52

La guerra entre Fátima Flórez y Antonio Gasalla sigue sumando nuevos capítulos. Primero, la polémica fue por la marquesina del teatro, ya que la imitadora se adelantó y fue la primera en instalarla en Mar del Plata. Luego, el escándalo siguió con la llegada tarde de Fátima a la foto del inicio de la temporada y las versiones que aseguran que fue el capocómico quién no quiso esperarla. A esto se sumaron las quejas del humorista por la filtración de sonido desde la sala de su colega, ya que comparten el mismo complejo teatral. Sin embargo, en las últimas horas un nuevo conflicto se desató entre los artistas por la decisión de Gasalla de poner vallas a la salida del teatro para evitar a la prensa y al público que espera para saludarlos.

Fátima Flórez pasó por el móvil de Intrusos en Mar del Plata y, luego de hablar del éxito de su obra, se refirió a los conflictos que la enfrentan con Antonio Gasalla. "No creo que Gasalla me odie sinceramente. No sé cuál es el problema, no tengo idea. Yo vengo a laburar. Gracias a Dios esta semana ya arrancamos con las dobles funciones. Yo respondo trabajando, arriba del escenario. No quiero entrar en un ring", comentó la actriz e intentó alejarse de la polémica.

En cuanto a las quejas por los sonidos de su espectáculo, Flórez advirtió: "No sé qué es lo que puede joder. Las paredes del teatro son gordas, gruesas, imposible que se filtre sonido para arriba. Compartimos el mismo productor de sala que es Lino Patalano. Si esta filtración de sonido fuera cierta, él me lo hubiera comunicado".

Sin embargo, este no es el único problema entre la imitadora y el capocómico. En las últimas horas, un nuevo enfrentamiento se desató debido a la decisión del humorista de poner vallas a la salida del teatro. "Cada uno con su teatro es libre de hacer lo que quiera. A mí no me gustan las vallas porque es como cercar. Es como decir: 'yo soy vip y vos no'. No me gustan los vip, no me gustan las jaulas. Todos venimos del mismo lado y nos vamos al mismo lado. Pero es una cosa mía", disparó la actriz muy molesta por esta decisión.

"Encima estaban puestas al lado de mi foto. Me parece que las vallas atrasan, ya fueron. La gente nos quiere ver, tocar, saludar, quieren sacarse fotos con nosotros. Lo respeto pero no lo comparto. Y menos arriba de mi foto", retrucó enojada. Y advirtió que va a tomar cartas en el asunto. "Ayer me tomó muy de sorpresa y no pude conversarlo. Quizá podamos charlarlo y que las pongan de su lado. Voy a pedir que en mi puerta no estén", concluyó.