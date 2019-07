Fede Bal: la lucha de su padre y el deseo de encontrar una mujer como su mamá

El actor estuvo en Intrusos

18 de julio de 2019 • 18:47

"Me dan mucha fe los doctores de ALCLA. Lo cuidan mucho. Está haciendo muchas terapias. Era terrible no verlo respirar", aseguró Fede Bal en el piso de Intrusos (América) sobre la salud de su padre, Santiago, de 83 años. El cómico y director volvió a sufrir una recaída y ahora se encuentra en la misma clínica de rehabilitación que Sergio Denis.

"Todo el tiempo mamá me dice: ¿Por qué me toca esto? Yo le contesto que no lo hace por él ni por mí, que lo hace por ella. Le sale", aseguró Fede Bal sobre la relación de su padre con Carmen Barbieri. Y agregó: "Mi vieja está agotada. Tuvo dos meses de no dormir. Porque mi papá no podía ni ir al baño. Ojalá encuentre a una mujer que si algún día me mando una estupidez de las que se mandan los hombres, esté firme como mi mamá, al pie del cañón"

Además, sobre el último gran verano que vivió Santiago apuntó: "Es muy duro el olvido para el artista. Nosotros hicimos una película y una obra juntos. Ya está. Su sueño era hacer la temporada con mi mamá". Hablaba de Nuevamente juntos, la revista más taquillera de los últimos tiempos, que subió al escenario a Carmen, Santiago y Federico.

Y en ese sentido habló de su distanciamiento con su hermana Julieta, la hija que Santiago Bal tuvo con Silvia Pérez. "El otro día nos cruzamos con Julieta en el sanatorio. Y no tenemos relación. Nos saludamos, pero nada más. Ella habló muy mal de mi cuando fueron los Estrella de Mar", aseguró sobre los abucheos de la actriz cuando Federico faltó a la premiación.

"Es momento de tranquilizarme. Tengo 30 años. Necesito un poco de paz. Empecé a recular en cuanto a declaraciones. Por eso dejé de ser tapa", agregó en relación a su actual relación con la bailarina Bianca Iovanitti. Los dos participan de "Bailando por un sueño".