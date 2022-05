Verónica Ojeda y su furia con Telefe por el homenaje a Maradona: “Fue una falta de respeto total, se burlaron de un nene de 9 años”

Con lágrimas en los ojos, dolida, pero sobre todo furiosa, Verónica Ojeda disparó contra Telefe por el homenaje que APTRA organizó para Diego Maradona durante los Martín Fierro. Lo hizo en diálogo con Florencia de la V y los panelistas de Intrusos en el Espectáculo, por América TV.

Según su relato, si bien estaba todo listo para que Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con el Diez, subiera al escenario mientras se veían las imágenes del astro futbolístico en la pantalla, a último momento alguien le negó la posibilidad. “Fue una falta de respeto total y absoluta” , aseguró y agregó, contundente: “Se burlaron de Dieguito que solo tiene nueve años”.

Un homenaje polémico

Los conflictos alrededor del homenaje a Diego, quien murió en noviembre del 2020, comenzaron bastante antes del evento del domingo. Luis Ventura, presidente de APTRA, fue quien decidió recordar al futbolista e invitar para la ocasión solo a Ojeda (de quien es amigo) y a Dieguito Fernando. Ni el resto de los hijos ni las hermanas de Maradona fueron participados.

El periodista Damián Rojo, miembro de APTRA, fue uno de los primeros en reaccionar, con frases como “¿Homenaje en calidad de qué?” o “Los Martín Fierro no son el cumpleaños de Luis Ventura”, aludiendo a la conocida amistad de Ventura con Ojeda.

Por su parte, Dalma Maradona también demostró su enojo en las redes , aunque despegó su hermano menor de la situación . Ya en la fiesta de los Martín Fierro, Ojeda se mostró primero molesta por el lugar que les dieron -la mesa del fondo- y luego estalló de furia cuando le dijeron que Dieguito Fernando finalmente no iba a subir al escenario.

Homenaje a Maradona durante la gala del Martin Fierro 2022

Desde su casa en Ezeiza, Ojeda atendió hoy al móvil de América y defendió a su hijo de lo que consideró una “absoluta falta de respeto”. La exmujer de Diego contó que fueron invitados por Luis Ventura al homenaje, que reservó una habitación para que Dieguito Fernando estuviera tranquilo y que incluso estuvo varios días preparándolo para el emotivo momento.

Además, reveló que el hijo más chico de Maradona había preparado algunas lindas palabras para compartir y que estaba muy emocionado por poder participar del homenaje.

Luego de despegar a APTRA del conflicto y agradecerles por el buen trato y el homenaje, Ojeda explicó que cuando entraron al salón y los ubicaron al fondo, alguien se acercó a explicarles que desde Telefe habían decidido que nadie suba al escenario . Por esa razón, a Dieguito se lo vio parado en su silla levantando los brazos mientras Valeria Lynch cantaba. “Me dio mucha tristeza porque Dieguito tiene 9 años y fue una falta de respeto total y absoluta, no de APTRA porque APTRA se portó super bien”, sentenció.

Dieguito Fernando se paró en su silla y abrió los brazos durante el homenaje Captura

“Telefe se portó muy, muy mal con Dieguito” , siguió la ex de Maradona, y cuando le preguntaron si le habían dado algún motivo, repitió: “Me dijeron que ´por motivos familiares´ Dieguito no iba a poder subir. Y yo le dije ´¿qué motivo si no hay problemas familiares´? Al contrario, no hay ningún problema”.

Ojeda explicó luego que habló con Claudia Villafañe hace unas semanas sobre este tema y que ella sabía que Dieguito iba a subir al escenario. “Tanto con las chicas como con Claudia tengo una relación de respeto”, explicó, y reveló además que hablaron de la posibilidad de que Benjamín, hijo de Gianinna, también esté presente. “Si es posible, sería genial que suban los dos”, confió Ojeda que le dijo a Claudia en ese diálogo telefónico.

“No sé qué pasó después. Hubo una mano negra de parte de la producción de Telefe o no sé qué pasó pero dijeron que Dieguito no sube”, continuó Ojeda, contó que no le explicaron el por qué de la determinación y que se quedó en la fiesta por respeto a Luis Ventura. “Yo lo veía feliz a mi hijo” , dijo y agradeció que su hijo no se diera cuenta de todo el trasfondo y el conflicto que se generó a partir de su presencia.

Claudia Villafañe también asistió a los Martín Fierro pero Ojeda la despegó del conflicto: "Tenemos una relación de respeto” Captura

“Es la primera vez que voy a un Martín Fierro, pero ustedes que están todos los años... Cuando hay un homenaje me parece que los invitados al homenaje o el homenajeado están cerca del escenario para poder subir”, continuó Verónica. Nancy Duré, miembro de APTRA, asintió y explicó que es así y que todos sabían del homenaje, de la presencia de Dieguito Fernando y de la idea de que suba al escenario. Luego, contó que Claudia le aseguró que ella no pidió que Dieguito no sea parte del recordatorio y que si fue Telefe tendría que hacerse cargo de esa determinación.

Con todo contra Telefe

“Fue un desastre, una mala organización total y absoluta”, dijo Verónica luego de que Pablo Layús contara que habría habido un enojo generalizado por la falta de orden en la transmisión. “Estaba todo armado”, se lamentó Verónica, y no reveló la orden que recibió minutos antes del homenaje: “Me dijeron ´no sube Dieguito ni nadie´”.