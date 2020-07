Flor Vigna rompió en llanto al hablar de Nico Occhiato: "Yo lo amo" Crédito: Twitter

A pesar de que el noviazgo entre Flor Vigna y Nico Occhiato llegó a su fin, el amor entre ambos parece seguir intacto . Invitada a PH: Podemos Hablar , la protagonista de Una Semana Nada Más habló sobre lo que siente por su ex y cómo es la relación entre ambos hoy.

"Yo lo amo a Nico, pero de otra forma", contó la exparticipante del Bailando por un sueño . "La última borrachera que tuvimos juntos estuvo muy buena, porque en un momento dijimos: '¿Qué pasa acá?', y llegamos a una conclusión muy linda. Yo le dije que lo amaba más allá del hombre, porque no es que nos calentamos, sino que me dan ganas de llamarlo para contarle un problema familiar, por ejemplo", contextualizó.

Durante el programa, Flor reveló que al haber crecido de la mano de Nico, en cierta forma él es el único que puede entender muchas cosas que le pasan. "Fuimos tomando decisiones a la par. Nacimos en un mismo programa y caminamos juntos durante mucho tiempo. Yo soy muy charlatana, pero Nico, que es más corto de palabras, me dijo algo que describe todo perfecto: 'Entiendo lo que te pasa, porque yo soy Flor', me explicó y le respondí que sí, que yo era Nico también".

Emocionada, la bailarina no pudo contener las lágrimas y comenzó a llorar. "Es como un amor de hermanos, nos hacemos muy bien. Pido perdón si alguna vez tengo otro novio, pero es un amor como infinito que en este momento no se da de otra forma. Fue hermoso ese encuentro que tuvimos hace un tiempo , en donde nos juntamos pero no estuvimos en una cama. Yo le dije:, 'Te amo y siempre te voy a amar'".

"Él ha estado en momentos re importantes y es una persona que marcó mi vida mucho, desde un lugar que trasciende los géneros", agregó antes de explicar que Nico siempre será parte de su historia. "Un novio nuevo me tiene que amar con todo. Cuando llegue el momento de tener otra pareja, no va a ser con la misma emoción, pero siempre vamos a estar juntos".