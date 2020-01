Aunque desmienten haber vuelto, hay imágenes donde se los ve juntos a la madrugada por la zona de Pilar Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de enero de 2020 • 15:53

"Tenemos la prueba de que volvieron". Con este enigmático sobre la reconciliación de una famosa pareja comenzó su programa Ángel De Brito esta mañana.

Tras advertir que tenían las imágenes del secreto reencuentro, el conductor de Los ángeles de la mañana continuó con las pistas. " Nos dieron que hablar todo el año, iban y venían. Empezaron el año pasado separados, en el medio hubo relaciones de ambas partes. A él se lo vinculó con varias chicas durante el año; ella tuvo una relación", agregó.

Mientras las panelistas hacían preguntas con el fin de develar el gran misterio, el periodista contó cómo fue el reencuentro de la pareja con lujo de detalles: "Este lunes, tipo tres de la mañana, cuando ya no quedaba nadie en ese lugar, los embocamos. Los encontramos cuando fueron a buscar algo para comer. Panamericana, estación de servicio, pararon para comprar algo". Y sin muchos más preámbulos, De Brito reveló la incógnita: " Los que estuvieron juntos el lunes a las tres de la mañana son Nico Occhiato y Flor Vigna".

Tras mostrar las imágenes del gran reencuentro, donde se los ve en el auto juntos, el conductor del ciclo de eltrece presentó una nota con el ganador del "Súper Bailando", donde desmiente todo tipo de reconciliación con su ex. "Estamos bien así. Nos llevamos muy bien los dos por separado por ahora, cada uno con su trabajo. Ella la está rompiendo en el teatro, yo tengo la cabeza metida en mi programa", expresó Occhiato.

Tras confirmar que se han encontrado varias veces fuera de la pista del certamen de baile, el conductor de Todo puede pasar aclaró: "Nos hemos cruzado con amigos de por medio, pero después del 'Bailando' pero no pasó nada".

Sin embargo, su tono de voz cambió cuando la cronista de LAM comenzó a indagar un poco más. "¿Estabas ayer por la zona de Pilar?", preguntó. "Sí, vivo ahí", respondió Occhiato, intentando esquivar la pregunta. "¿No estabas con Flor?", retrucó la movilera. "No, no estaba con Flor, estaba solo". Luego de que la periodista le advirtiera que hay imágenes donde se los ve juntos, el galán confesó: "No volvimos, no".

La palabra de Flor Vigna

Antes de terminar el programa, De Brito se comunicó con Vigna, quien lejos de desmentir el encuentro, confesó: "Sí, salimos, nos vimos. No volvimos como novios pero somos libres y nos estamos viendo".