Franco Colapinto y Maia Reficco, ¿cerca de confirmar su noviazgo?

El piloto de F1 Franco Colapinto y la actriz y cantante Maia Reficco habrían decidido dar un paso más en su relación y estarían dispuestos a oficializar su romance este fin de semana en el Gran Premio de Japón, donde el argentino disputará una nueva carrera como integrante de la escudería francesa Alpine.

En enero, Franco Colapinto despertó los rumores de romance con Maia Reficco al publicar en su cuenta de Instagram un carrusel de fotos que incluía una imagen de la actriz con su casco

Lo que comenzó como un amor de verano ya se habría consolidado como un vínculo más formal a pesar de la distancia y de sus compromisos laborales, según afirmó el periodista Gustavo Méndez al aire de La mañana con Moria (eltrece). De acuerdo con su información, Colapinto y Reficco “están de novios”, ya hubo presentación familiar y la artista lo acompañaría esta semana en el circuito de Suzuka, donde el pilarense espera volver a sumar puntos tal como lo hizo en el GP de China el pasado 15 de marzo. Incluso vendrían juntos a la Argentina durante el parate que tendrá la máxima categoría en abril por la suspensión de las fechas en Baréin y en Arabia Saudita.

“Franco Colapinto está muy enganchado con Maia Reficco. Ya son novios, se muestran en distintos lugares y estuvieron cenando en los mejores restaurantes de mundo”, dijo el periodista, citando como ejemplo el paso de la pareja por Mónaco y la ciudad de Lugano, en Suiza.

A pesar de que la actriz y cantante está radicada en Los Ángeles, actualmente estaría haciendo base en Madrid para estar más cerca de su enamorado, al menos mientras su agenda laboral se lo permita. Allí se la vio en febrero, tal como mostró a través de su cuenta de Instagram, mientras que en los últimos días asistió a la Semana de la Moda de París, donde estuvo junto a su hermano Joaquín Reficco, actor de la serie de Cris Morena, Margarita.

El like de Franco Colapinto en la última publicación de Instagram de Maia Reficco

Así como el argentino de 22 años viaja constantemente por el mundo como piloto de F1, Reficco, de 25 años, hace lo propio en su labor de actriz. En febrero terminó en Estados Unidos el rodaje de la película Baton, de Danny Ramírez (Top Gun: Maverick y Capitán América: un nuevo mundo), con un elenco conformado por Diego Calva (Narcos: México y Babylon), Camila Mendes (Riverdale, Ascenso), Ester Expósito, la cantante Becky G y Lewis Pullman; con la argentina Victoria Alonso (Avengers: Endgame y Argentina, 1985) como una de las productoras y con David Beckham como uno de los productores ejecutivos.

Asimismo, en septiembre pasado filmó en Mallorca junto a Eva Longoria el film The Last Sunrise, la adaptación de Amazon MGM de la exitosa novela romántica de Anna Todd, autora de la saga After.

Maia Reficco protagonizó una película junto a Eva Longoria

Qué dijo Maia Reficco del romance con Franco Colapinto

Los rumores de un posible romance entre Franco Colapinto y Maia Reficco surgieron en enero luego de que el piloto argentino de Fórmula 1 compartiera en Instagram una galería de fotos en la que aparecía la actriz en primer plano con su casco puesto. Además, el intercambio picante entre ambos en sus posteos hizo crecer las especulaciones sobre su relación.

Maia Reficco habló sobre su relación con Franco Colapinto

Es por eso que, ese mismo mes, la protagonista de Pretty Little Liars: Original Sin decidió aclarar la situación a través de su amigo y periodista Fede Popgold, quien explicó el vínculo que unía al corredor y a la actriz. “Tienen muchos amigos en común y recientemente se conocieron. Son amigos”, resaltó en el programa de streaming Resu en vivo (Resumido). “Maia está soltera, no está de novia con Colapinto. Se están empezando a conocer como personas”, dijo entonces.

Quién es Maia Reficco, la supuesta novia de Franco Colapinto

Hija de un matrimonio argentino, Maia Reficco nació el 14 de julio de 2000 en Boston, Estados Unidos. Su papá, Ezequiel, profesor de Relaciones Internacionales, estaba cursando un posgrado en la Universidad de Harvard. Su madre, Katie Viqueira, es cantautora de tango y folklore y la coach vocal de reconocidos artistas como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra. Además, es entrenadora vocal en programas televisivos y comedias musicales y el año pasado preparó al elenco de Margarita para sus shows en el Movistar Arena.

En diciembre de 2022, Maia Reficco demostró que era cien por ciento argentina al celebrar la consagración de la selección de fútbol en el Mundial de Qatar

A los 8 años, su familia regresó a la Argentina, donde Maia pasó gran parte de su infancia y adolescencia. Aprendió a tocar instrumentos como el piano, la guitarra y el ukelele, pero no se animaba a decir que quería ser cantante como su madre. “Mami, me da vergüenza decirte algo. Yo te dije que quería ser diseñadora botánica, pero en verdad quiero ser cantante’”, contó Reficco en una entrevista de 2020 con LA NACION al recordar el momento en el que se hizo cargo de su verdadero sueño.

En busca de ese sueño, a los 15 años se instaló en Los Ángeles con la compositora y productora argentina Claudia Brant, quien le consiguió la oportunidad de estudiar canto con Eric Vetro, entrenador vocal reconocido por trabajar con artistas como Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes.

Maia Reficco en la Semana de la Moda de París

Un año después, volvió a su Boston natal para formarse en la prestigiosa Berklee College of Music en un programa de cinco semanas, y al año siguiente su vida cambió para siempre cuando se convirtió en la protagonista de Kally’s Mashup, la exitosa tira juvenil de Nickelodeon Latinoamérica que la llevó a recorrer el mundo.

Desde entonces, su carrera avanzó con rapidez y le permitió sumar proyectos de alto perfil en la industria audiovisual. Entre ellos, se destacan su participación en Revancha ya (2022), la película de Netflix con Camila Mendes y Maya Hawke, y su protagónico en Pretty Little Liars: Original Sin, el spin-off de la exitosa serie de HBO.

Maia Reficco triunfa como actriz y cantante

También hizo Una maniobra arriesgada (2024); la adaptación del libro Recetas cubanas para sanar un corazón roto (aún no tiene fecha de estreno), que rodó en Inglaterra junto al actor de Heartstopper Kit Connor, con quien mantuvo un romance y estuvo en la Argentina a fines de 2022, y la comedia romántica de Netflix La dolce casa (2025).

Con un pie en Broadway

En 2019, Maia Reficco se convirtió en la actriz más joven en interpretar a Evita en una nueva versión del icónico musical de Broadway creado por Andrew Lloyd Webber y Tim Rice. “Representó no solo un logro profesional para mí, sino también una conexión profunda con mi herencia cultural”, explicó a la revista Marie Claire.

Cinco años más tarde, en 2024, volvió a brillar en Broadway como la Eurídice de Hadestown, el musical de Anaïs Mitchell que cuenta una versión moderna del antiguo mito griego de Orfeo y Eurídice.

En paralelo, la joven artista desarrolló su carrera musical con canciones como “Tuya”, “De Ti”, “Tanto Calor” y “Rápido y Furioso”, reafirmando su identidad latina. En diálogo con LA NACION subrayó que su vínculo con la Argentina sigue siendo central en su vida y su trabajo.