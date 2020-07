Fuertes acusaciones de Pampita a Mariana Brey: "Sos una mentirosa y cizañera"

El casamiento de Pico Mónaco reflotó viejos resquemores y estalló una inesperada pelea entre Pampita y Mariana Brey

La reciente boda de Pico Mónaco con Diana Arnopoulos "agitó el avispero". En los últimos días se volvió a hablar del video que mostraba al extenista enojadísimo con una empleada doméstica que había robado en la casa de Pampita Ardohaín , cuando todavía eran pareja. Mariana Brey opinó sobre el tema en Los ángeles de la mañana (eltrece) y dijo que Pico "no guarda los mejores recuerdos de la relación; quedó dolido con Pampita cuando se dieron a conocer los videos en los que se lo ve discutiendo con la empleada, diciéndole que devuelva lo que había robado".

Pampita salio al cruce y le contestó: "Brey dice que yo mandé el video. Si le gusta su rol de panelista, que averigüe por qué no es solamente estar sentada en una silla y cobrar un sueldo. Si me va a difamar de esa manera, que se tome el trabajo de averiguar. No me gusta que me difamen gratis. Es una información falsa y tendrá sus consecuencias. Y ojalá pida disculpas de tantas pavadas que dice. No hay que mentirle a la gente. Hacé valer tu puesto de trabajo porque no corresponde ensuciar a cualquiera. ¿Tiene algo conmigo? No la conozco, no es mi amiga, jamás me la crucé en la vida", se enojó la modelo.

En Hay que ver , el ciclo de elnueve que conducen Denis Dumas y José María Listorti, continuaron con el tema. Allí Mariana Brey le contestó a Pampita: "Si dice que son pavadas, que las deje pasar. Yo no tengo nada con ella. Simplemente dije que a Pico no le gustó verse en ese lugar, y a partir de ese video cortó todo vínculo y buena onda con Pampita. Todo lo que no beneficia a Pampita, ella dice que es mentira".

En ese momento, Pampita llamó por teléfono a su amiga Barbie Simons, panelista del programa, y gritó: "¡Otra vez dándole lugar a esta mentirosa! Que se dedique a otra cosa y si miente que no le den lugar en programas de televisión. Es una mentirosa y estoy re podrida de esa cizañera, difamadora y mala onda. Soy muy generosa con quienes me rodean y muy buena onda con mis parejas y mis exparejas. Es una descarada. Me angustio porque cada vez que esa mujer habla de mí, me hace quedar mal y se cuelga de mí. Trabajé 20 años para tener un nombre. La tele está llena de mentirosos que ensucian a la gente. Córtenla con un tema que armó esta mina. No le den lugar. Por qué tengo que salir a defenderme de semejante patraña. No me quiero enganchar a desmentir estupideces, con lo buena que soy con las personas".

La atmósfera en el programa se tornó cada vez más densa. Enfurecida, Pampita aseguró que ese video lo filtró la empleada "que después me hizo un juicio", agregó Pampita y siguió: "¿De dónde más va a salir? Me da rabia que me metan en estupideces. No le hago daño a nadie y menos a una persona que compartió conmigo y con mis hijos. Todas las personas que han estado al lado mío saben cómo soy de respetuosa, de buena persona. Y a mis parejas les doy lo mejor de mí y sus carreras repuntan y brillan como oro cuando están a mi lado". E insistió, cada vez más enojada: "Otra vez esta mujer me hace pasar un mal momento y tengo que dar explicaciones sobre algo que no hice. Cuando hable de mi, que chequee y que me pida perdón porque lastima. ¿Cómo no tiene la decencia de pedirme disculpas? No sos mi amiga ni mi enemiga, no existís en mi vida".