Georgina Barbarossa le puso punto final a su pelea con Pepe Cibrián: “No espero nada de él, ya se le pasará”

Cuando todo parecía terminado en la dura pelea que protagonizaron Pepe Cibrián Campoy y Georgina Barbarossa, la conductora de Telefe le puso un poco más de picante al asunto. Es que abordada por un móvil de Intrusos en el Espectáculo, por América, primero buscó evitar el tema pero sobre el final aprovechó para tirarle un palito a su por ahora examigo.

Lo primero que Georgina le dijo al notero Alejandro Guatti fue que está muy feliz con A la Barbarossa, el programa que conduce todas las mañanas por la pantalla de Telefe. Luego de hablar de ese presente laboral, el periodista buscó algunas declaraciones sobre el reciente conflicto con Cibrián.

Pepe Cibrián junto a Georgina Barbarossa en el día del casamiento del director teatral Instagram @pepecibrianc

“Las cosas están stand by” , contó, y reveló que no escuchó las notas que dio luego de la pelea. “Está enojado”, le comentó Guatti, y ella con un gesto de hartazgo respondió: “ Bueno, que siga enojado. No voy a hablar de este tema más. No espero nada. Ya se le pasará” . Ante la insistencia del notero, la exparticipante aseguró que más adelante quizá se sienten a charlar. “Es todo muy reciente, muy caliente me parece, ¿no?”, cerró.

“¿Estás sola?”, le consultó Guatti para cambiar de tema. “Estoy haciendo casting”, reveló divertida la exparticipante de MasterChef Celebrity, y agregó que las pruebas van “muy bien”. “Si ustedes prestaran atención y vieran con quien salgo y con quien voy…”, dijo enigmática. Antes de despedirse, Guatti quiso saber si cuando se junten con Cibrián lo van a contar. “Se va a encargar él, si a él le encanta salir a hablar”, disparó filosa, y dio por terminada la nota.

El comienzo del fin

Pepe Cibrián Campoy y su flamante novio Nahuel Lodi celebraron su unión a lo grande con una fiesta para 200 invitados con baile, música, rica comida y amigos el pasado lunes 27 de junio. Sin embargo, en esa velada hubo una ausencia que llamó la atención de todos: Georgina Barbarossa, quien había sido la madrina de compromiso, apenas dos días antes. Los rumores comenzaron a correr rápidamente, ¿qué había sucedido?

Casamiento de Pepe Cibrian en Distrito Barracas Gerardo Viercovich

Por lo bajo, los amigos comentaban que Pepito se había enojado con Georgina porque ella había contado en su programa algunas intimidades de la pareja que eran un secreto a voces, pero no eran públicas. Por ejemplo, la actriz dijo que Lodi era actor porno, y sutilmente, le aconsejó a Pepito que no se casara ; hasta dijo que estaba preocupada por la posibilidad de que el joven novio sea un vividor y desplumara a su amigo.

Tras un breve y muy incómodo cruce en Intrusos, Cibrián finalmente decidió que Georgina no formara parte del festejo, y así se lo habría hecho saber él mismo. Cabe aclarar que en un principio Cibrián y Lodi se iban a casar legalmente y hasta se habló de un acuerdo prenupcial. Sin embargo, la unión no fue legal sino una fiesta para celebrar esta historia de amor que nació hace pocos meses, a través de una aplicación de citas.

La furia de Cibrián

Luego de la pelea, Cibrián se mostró inflexible. “No hay reconciliación posible”, dijo, categórico , en diálogo con Rafa Juli, cronista de Intrusos en el Espectáculo, por América. Tras reconocer que las críticas en general no lo hicieron llorar, Campoy aclaró que lo que sí le dolió profundamente fue lo que sucedió con Georgina.

“Es una amistad de 40 años de la cual no tiene nada que ver Nahuel, no la conoce casi”, expresó, y lamentó que todo esto haya sucedido con alguien con quien compartió tanto, desde muertes, a nacimientos e, incluso, los comienzos de la profesión de la actriz.

Cuando le preguntaron por las declaraciones de Georgina en su programa, el productor reconoció que no las escuchó porque “hubiera sido muy fuerte”. “Pero sé lo que hizo y lo que dijo y que permitiera ella decirlo, y que se lo dijeran los demás, sinceramente... Georgina me destrozaste el alma ”, explicó, y reveló que lloró mucho.

“¿Será por rating?, no lo sé”, ensayó como respuesta cuando le preguntaron el por qué de las declaraciones de la conductora de Telefe. “Porque también nos pidieron que fuéramos el lunes pasado para que ella nos pidiera disculpas personalmente. Primero no necesitamos que nos pida disculpas de nada. Y digo, qué horror también, como si fuéramos dos entes... Me imaginaba en el sofá esperando que viniera Georgina... No lo podía creer, todo parece surrealista”, analizó.