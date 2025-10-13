Nicolás Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández y aclaró cuándo empezaron

Nicolás Vázquez participó en un móvil del programa Infama (América) y aclaró cuál es el vínculo que lo une con Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky, con quien existieron muchísimas versiones acerca de un posible romance entre ambos, tras su escandalosa separación de Gimena Accardi.

En el programa conducido por Marcela Tauro, la periodista fue al grano para saber si existía algo más que una amistad entre Vázquez y Fernández. “Las cosas están claras, pero, para una parte del público, no lo está. ¿Querés explicarlo?“, indagó. Quien le siguió la corriente a la presentadora televisiva fue Karina Iavícoli que aprovechó la pregunta para reforzar aún más el mensaje.

Nicolás Vázquez confirmó el incipiente romance con Dai Fernández, su compañera de elenco en Rocky (Foto: Instagram @nicovazquezok)

“Lo que llama la atención es que nunca salió de tu boca ‘no estoy saliendo con Dai’, nunca se te escuchó decirlo de esa manera”, reforzó Iavícoli. Después de unos segundos de silencio, Vázquez exclamó: “Porque en realidad cuando vos estás en algo... es algo que no tiene título, es algo de días“.

En un mensaje entre líneas, Vázquez manifestó que existe algo más que una amistad con su compañera de elenco, quien, en los últimos días, se encargó de desmentirlo, aunque el rumor creció exponencialmente en los medios de comunicación. Luego de su declaración, el protagonista de Rocky sintió cierta incomodidad y arremetió: “¿Qué necesitan que diga? Ustedes no estaban hablando de eso, son mentirosos... mezclan lo de Gimena... estoy divorciado, solo“.

Con el canal de diálogo abierto al juego de la pregunta y respuesta, Tauro prefirió poner paños fríos para que el entrevistado no se sintiera atacado por Iavícoli y Laura Ubfal, quienes buscaron más detalles de este incipiente romance. “Cualquier circunstancia en la que se encuentre Gime y yo no son válidas para dar explicaciones. Estamos solos. No tengo nada para blanquear”, retrucó Vázquez.

Nico Vazquez nego la infidelidad en la pareja con Gimena Accardi

“¿La estás conociendo?“, preguntó Tauro, de manera sutil, como reconfirmando el romance entre las partes. ”Nos conocemos hace un montón como amigos. Pasamos de compañeros a amigos. Nos sostuvimos y estamos buscando conocernos desde otro lugar. Somos amigos desde hace mucho, lo demás que pueda pasar, solo Dios lo sabe“, destacó.

Para terminar el móvil, Ubfal indagó sobre su relación pasada con Accardi: “Entiendo que lo que te molesta en este cuento es la palabra infidelidad. ¿Pasa por ahí el dolor?“. Sin entrar en detalles, Vázquez fue terminante: ”Son dos cosas distintas. Yo lo tengo bien resulto. No existe la infidelidad, está muy claro eso, no hace falta decir nada“.

Nico Vázquez conoció a Dai Fernández en la obra Tootsie (Foto: Instagram @dadyfernandez)

Tiempo atrás, Nico Vázquez y Dai Fernández se conocieron en la obra Tootsie cuando la mujer ocupó el lugar que dejó vacante Julieta Nair Calvo. Con el correr de los ensayos, ambos experimentaron una buena química en el escenario, lo que llevó a la actriz a integrar la obra de Rocky.

Por su parte, la actriz formó parte de exitosas puestas como Fuerza Bruta, Aladdín y Peter Pan, donde desplegó su destreza sobre las tablas. A la vez, la bailarina se sumergió en el ámbito de la televisión para niños en ciclos como Disney Junior, Entrelazados y Club 57, lo que amplió su repertorio y posicionamiento en el mundo artístico.