Graciela Alfano es abuela: nació la beba de su hijo Gonzalo Capozzolo

26 de diciembre de 2019 • 08:56

Graciela Alfano no puede más de amor. Ayer, en plena Navidad , nació su primera nieta, Nina, fruto de la relación de su hijo Gonzalo Capozzolo con Delfina Badessich. La actriz que debuta como abuela lo anunció a través de su cuenta de Instagram con un video y un posteo.

"Felicitaciones @gcapozzolo ¡Gracias por este precioso regalo de Navidad!", escribió Alfano como epígrafe de una foto en la que se la ve con su hijo. La niña vino al mundo con muy buena salud y buen peso, según asegura el obstetra de su nuera en el video que compartió en sus redes sociales.

La alegría por ser abuela, Alfano ya la había expresado en varias entrevistas, por ejemplo, cuando asistió al programa Nosotros a la Mañana (eltrece). "A los 60 una hace un clic. Con este realismo que tengo, me miro al espejo y me digo: ´Hice de todo por esto, hago 200 horas de gimnasia pero veo que esto va a ir de mal en peor en lo que hace al físico y al intelecto quizás´", explicó sobre el paso inexorable del tiempo. Pero remarcó: "Y si quiero seguir viva y me gusta la vida y estoy feliz con nuevas cosas como ser abuela, algo que a los 20 no podía, entonces tengo que poder amigarme con esto, no me puedo amargar cada vez que me miro al espejo".

Alfano tiene tres hijos: Nicolás, de su relación con Andrés Ruskowski; y Francisco y Gonzalo, de su matrimonio con Enrique Capozzolo. Los tres se llevan muy bien y así lo demostró ella misma en una foto que subió hace unos meses a su cuenta de Instagram. En la postal se los ve también junto a Jimena Capozzolo, prima de los hijos de Grace y sobrina política de la actriz. Toda una familia unida.