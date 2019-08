Graciela Alfano recordó su romance con Rodrigo Bueno, El Potro: "Fue intenso"

Graciela Alfano dijo que tuvo un romance con Rodrigo Bueno, El Potro

Graciela Alfano cada tanto cuenta alguna historia de su vida que da que hablar. Ayer, en Los Ángeles de la mañana, aprovechó su lugar en el panel para contar que tuvo un affaire con Rodrigo Bueno, El Potro. "Rodrigo me dedicó cosas, no sé si un tema. Me dedicó muchas y maravillosas cosas. Nuestro romance no duró tanto, fue fulminante porque nos perseguían", dijo la diva.

Por esa época, el cantante y la actriz habían sido los protagonistas de una tapa de la revista Gente. "Después de esas fotos, fuimos a la casa de Jorge Ibáñez porque lo que yo había usado era ropa que había diseñado él. Estábamos muy custodiados, con toda la prensa atrás. Pero Jorge tenía un camarín privado y nos encerramos", dijo Alfano sobre el primer encuentro que tuvo con El Potro.

"El potro y la potra" Gente 2000[R][R][R][R][R][R][R][R][R][R][R] pic.twitter.com/UQ1wvb9vsI&- Graciela Alfano (@iconoalfano) 7 de agosto de 2019

"Yo no podía salir de mi casa y él quería que yo lo acompañe. Me acuerdo de los Luna Park, en donde él hizo 13 shows y me acuerdo de Beatriz Olave bailando a un costado. A Rodrigo yo lo había ido a visitar al camarín. Entonces me pidió que vaya al escenario con él, y como había tanta cantidad de mujeres, le dije que ni loca entraba ahí. Entonces, al salir le dijo al público: ´Entra mi amiga Graciela Alfano´. Y me ovacionaron", dijo.

Además detalló: "Él fue a mi casa y teníamos lugares preferidos. Él tenía una energía impresionante. Fue un romance intenso".