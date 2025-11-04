Recelo, odios, acusaciones: la denuncia de Juanita Tinelli descorrió el velo de los verdaderos conflictos de su familia

Ni los celos de sus hijas por su nueva novia, ni las idas y vueltas de un romance cuestionado. Tampoco las excentricidades de Luciano El Tirri, ni los conflictos mismos de una convivencia de vacaciones forzada. Más allá de los intentos de Marcelo Tinelli por mostrarse en su reality familiar Los Tinelli como el patriarca de un clan divertido y armónico, este lunes brotaron e inundaron las redes y los medios los verdaderos conflictos, odios, rencores y peleas que reinan en el entorno más íntimo del otrora rey de la televisión.

Juana y Marcelo Tinelli Gerardo Viercovich - LA NACION

Todo comenzó con un sorpresivo mensaje que su hija menor, Juanita, de 22 años, compartió en sus redes sociales el sábado pasado informando que había recibido amenazas y expresando que no compartía las decisiones que su padre viene tomando desde hace algún tiempo.

Concretamente, el hecho que hizo que la modelo decidiera acudir a la Justicia fue un llamado telefónico que recibió el miércoles por la mañana. Tras la denuncia, la joven cuenta con un botón antipánico y con una consigna policial en la puerta de su casa.

Según confirmaron fuentes judiciales a LA NACION, la hija de Tinelli y Paula Robles denunció que recibió la llamada de un hombre el 29 de octubre por la mañana. Luego de preguntarle si era Juana Tinelli, le dijeron que “ella y toda su familia se tenían que empezar a cuidar mucho, mucho”. Asustada por la situación, la modelo fue a hacer la denuncia acompañada por su abogado, Ariel Liniado, quien tomó el caso junto a su socio, Juan Villanueva.

“Recibí en mi teléfono celular una llamada desde un número oculto. Al atender, una voz masculina me preguntó: ’¿Vos sos Juana Tinelli?’. A lo que respondí: ‘Sí ¿quién habla?’. El hombre me contestó: ‘Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien. Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho’. Acto seguido, cortó la comunicación", le relató la hija del conductor a la Justicia. Y continuó: “Debido al estado de nerviosismo que me provocó esa amenaza telefónica, borré el registro de la llamada”.

Cande, Mica y Juanita Tinelli revelaron este lunes las profundas diferencias familiares GinebraBsAs

“Ignoro quién es la persona que efectivamente realizó la llamada, aunque el nombre involucrado no me resulta ajeno, por ser de público conocimiento que mantiene un conflicto económico con mi padre, Marcelo Tinelli, del que soy completamente ajena”, indicó Juana.

Por supuesto que el empresario rosarino aludido, que además es el flamante dueño de Telefe, salió a dar su versión una vez que la denuncia se hizo pública. “De ninguna manera amenacé a Juanita Tinelli, voy a accionar legalmente porque me están difamando“, aseguró en diálogo con Marina Calabró. “Ya le pasé todo a mis abogados para que se ocupen de esta falsa denuncia. Ahora voy a ejecutarle todo”, agregó, en referencia a la deuda que el conductor mantendría con él por más de 10 millones de dólares.

Juanita junto a sus padres, Marcelo Tinelli y Paula Robles GViercovich

Egos y acusaciones cruzadas

Pero más allá de la voz de los involucrados, con el correr de las horas se fueron sumando otros testimonios que dieron cuenta del verdadero clima en el que vive el clan Tinelli cuando las cámaras se apagan. En principio, después de su extenso posteo, Juanita dejó de seguir en las redes a su padre y a su medio hermana Candelaria. Y su madre, que desde siempre mantiene un perfil muy bajo, salió a respaldarla a través de una serie de posteos en su cuenta de Instagram.

La hija del conductor y la bailarina había expresado en su mensaje, entre otras cosas, que no compartía ni avalaba “muchas de las decisiones” que su padre “ha tomado en los últimos años”. “Creo que esas acciones lo han llevado a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, lamentó Juana.

"Huye del egoísta", la frase que evocó Paula Robles al referirse a Marcelo Tinelli

En una historia temporal de Instagram, Robles posteó una imagen seguida de una sugestiva frase de Oscar Wilde con la que avaló los dichos de su hija y, a su vez, pareció apuntó contra Tinelli: “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”. Juana acusó recibo y reposteó la publicación, junto a un texto agregado: “El egoísmo enferma”.

"El egoísmo enferma", retrucó Juanita Tinelli sobre la frase que posteó su mamá, Paula Robles

Horas más tarde, Robles volvió a la carga con otra cita literaria, esta vez de Alejandro Jorodowsky, con el fin de destacar la idea del egoísmo por parte del padre de sus dos hijos, Juana y Francisco: “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”.

Imagen de otros tiempos, cuando en la familia Tinelli parecía reinar la armonía

Candelaria, a su vez, también sorprendió revelando otra interna dentro de la familia. “No sé qué pasó. No tengo relación con ella”, le respondió la segunda hija de Tinelli a Marcia Frisciotti, una de las columnistas de Puro Show. Y agregó: “La verdad, desconozco. Preguntale a Mica, quizá sabe un poco más”. Y cuando la panelista quiso saber si la distancia entre ellas era algo de este último tiempo, la exesposa de Coti Sorokin fue tajante. “Nunca tuve relación, la verdad”.

La modelo y el conductor, luego de uno de los primeros desfiles de Juanita (Fuente: Instagram/@marcelotinelli)

Pero si los mensajes de Robles y Candelaria llamaron la atención, todavía faltaba escuchar la voz de otra de las exesposas de Tinelli: Soledad Aquino, la madre de las hijas mayores del conductor, Micaela y Candelaria.

Aquino, que este año se incorpora a Los Tinelli, el reality que intenta brindar un pantallazo de la vida cotidiana del clan, recurrió primero a sus redes sociales, y lo hizo con vehemencia: “Después de tantas muertes físicas y de dolores al alma totalmente injustos, suplico a la gente de los medios de chusmerío no pidan explicaciones con este tema de Juana, que no es nada mío. No tengo la más mínima idea. La mamá no es digna de mi afecto y cariño. Solo me importan mis hijas y rescatarlas de esto que me parece de terror”, escribió la mujer.

El duro posteo de Soledad Aquino contra Paula Robles tras la denuncia por amenazas que hizo Juana Tinelli (Fuente: Instagram/@m.soledadaquino)

Curiosamente, a pesar de su pedido, terminó paseándose por varios programas de América, apuntando contra Robles y asegurando que la denuncia fue un invento de Juanita. Primero, salió al aire en Intrusos y expresó: “A mí también me sorprendió. Yo no tengo idea de nada, son temas de plata, de acá, de allá, pero no me mezclo, no me importa nada”.

“¿Qué sentís que Juanita haya bloqueado a Candelaria en las redes sociales? ¿Y de que Candelaria también diga que nunca fue muy cercana a Juana?”, le preguntó Adrián Pallares. Y la primera esposa de Tinelli salió, otra vez, con los tapones de punta contra Robles: “Yo creo como madre, madre impecable, que armar tanto bardo público no está bien, no corresponde esto. Exponer a sus hermanas que las aman no está bien”, opinó.

“Que digas que la madre de Juana no es digna de tu afecto y tu cariño, ¿es de ahora o de siempre?”, indagó por su parte Rodrigo Lussich. “Es de siempre. Yo nunca fui quilombera, lo único que me importa a mí es que mis hijas estén bien, estén sanas y contentas. Si hubiese sido Candelaria la que hubiera hecho un quilombo así, la cago a pedos. Yo tengo familia, tengo clase, tengo moral, por eso me da bronca”, aseguró.

Marcelo Polino quiso saber si la mala relación que Aquino tiene con Robles data del pasado cuando Tinelli la dejó para comenzar un romance con la bailarina. “Perdonar es divino, yo soy católica, pero también soy como Mirtha, no me olvido; soy memoriosa”, advirtió la mujer.

A pesar de que este lunes Aquino acusó a Robles de “destruir” su familia, hasta hace algún tiempo parecían convivir en armonía cuando se encontraban en algún evento GViercovich

Respecto a la denuncia, Aquino aseguró: “No le creo; lo inventó para llamar la atención. Para mí nunca recibió un llamado, ni la amenazaron de muerte. Con estas cosas no se jode, no se puede mezclar lo mediático con lo político con la justicia. Es grave (...) ¿Cómo se puede exponer la chiquita que es joven? ¿Cómo atendió el teléfono? Yo no atiendo a nadie, a nadie (en referencia a un número desconocido). La denuncia no tiene sustento”. Horas después, volvió a salir al aire en A la tarde y le dijo a Karina Mazzocco que estaba convencida de que todo era “un invento” de Juanita y Paula Robles y aseguró que la bailarina “arruinó” su familia.

La mediática Mimi Alvarado, novia de El Tirri, no perdió la oportunidad de sumarse al escándalo. La dominicana, que suele trabajar en proyectos de Tinelli y también participa del reality familiar, le dijo a Sálvase quien pueda: “Está bueno que haya hecho la denuncia y le pusieran un botón antipánico porque uno nunca sabe... Pero mi postura es muy parecida a la de Sole. Hay cosas que hace que no están buenas, como exponer esas cosas tan delicadas. Me parece un montón”.

Marcelo Tinelli junto a sus cinco hijos instagram.com/marcelotinelli

Qué dijo Micaela Tinelli

Horas después, Micaela se sumó a la polémica, pero fiel a su perfil, con mucha menos vehemencia que su hermana. La primogénita de Tinelli compartió una historia en Instagram, una sugestiva frase: “Estoy demasiado en calma como para ser arrastrada por tu caos”. Por supuesto que, en medio del escándalo que envuelve al clan, no pasaron inadvertidas sus palabras. Cuando uno de sus seguidores le preguntó, concretamente, si el texto estaba dedicado a su hermana, la diseñadora respondió sin rodeos, pero de manera diplomática: “Si hay algo que no hago es subir cosas que tengan que ver con mi vida privada, con la intimidad. ¿Cómo voy a subir eso para alguien de mi familia? Se están comiendo una peli tremenda”.

El diplomático mensaje de Micaela Tinelli en medio del escándalo familiar

Y aseguró: “Las cosas que tenga que hacer o decir las voy a hacer, pero en privado, como tiene que ser. Dejen de sacar sus propias conclusiones, porfa; y más si ni siquiera me conocen. Gracias”.

Por la noche, Juanita recurrió de nuevo a las redes para dar dos mensajes muy claros: en principio, el respaldo a su madre ante los ataques de Aquino, y luego, que la relación con su padre está atravesando su peor momento. En su cuenta de TikTok, la modelo primero compartió dos frases polémicas.

La primera, acompañada por la imagen de una niña que parece asombrada, indica: “Cuando me critican por lo ingenua que puedo llegar a ser, pero yo crecí perdonando a mi papá, creyendo que él cambiaría por mí”.

Una de las imágenes que Juanita Tinelli compartió en su cuenta de TikTok

Y, la más fuerte, expresa: “Intentar vivir sin mi papá, aunque él esté con vida, es la lección de vida más difícil que me ha tocado aprender”.

Una de las imágenes que Juanita Tinelli compartió en su cuenta de TikTok

Por último, la modelo compartió la foto de una madre y una hija, con otra frase inequívoca: “Para el mundo, eres mi madre; para mí, eres mi mundo”.