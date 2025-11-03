La respuesta de Cande Tinelli cuando le preguntaron por las amenazas a su hermana Juana: “No tengo relación con ella”

Juana Tinelli sorprendió este fin de semana al denunciar que recibió amenazas y con su carta abierta destapó la olla de una fuerte interna familiar dentro del clan que encabeza Marcelo Tinelli. A la reacción pública del conductor y el lapidario posteo de Paula Robles contra su ex se sumó ahora la respuesta de Cande Tinelli cuando le consultaron sobre lo que reveló su media hermana. “No tengo relación con ella”, respondió, tajante.

Si las palabras de Juana Tinelli causaron sorpresa y dejaron entrever una grieta en el corazón de una de las familias más famosas de la Argentina, la respuesta de Cande Tinelli a Marcia Frisciotti, una de las columnistas de Puro Show, desconcertó más aún a quienes pensaban que se trataba de una familia muy unida.

“No sé qué pasó. No tengo relación con ella”, fueron las palabras que usó la cantante ante la consulta de Pochi, como se la conoce en el ambiente a la periodista. “La verdad desconozco. Preguntale a Mica, quizá sabe un poco más”, sumó. Cuando la panelista quiso saber si la distancia entre ellas era algo de este último tiempo, Candelaria fue tajante. “Nunca tuve relación, la verdad”.

“Yo tengo una versión que es muy cruel”, intervino en ese momento Ángeles Balbiani. “Me dicen que las hermanas (...) no creen que las amenazas sean reales”, compartió. “De este lado la sensación que da es que Juana se abrió, y se viene abriendo y no viene bancando el código Tinelli”, explicó.

Por su parte, Carolina Molinari contó que en el entorno del conductor y empresario están todos “muy enojados”. “Sienten que se lo expuso mucho a Marcelo”, dijo y señaló que el enojo no es por la denuncia, sino por las duras palabras de Juana hacia su padre en su posteo.

A través de su cuenta de Instagram, Juana Tinelli sorprendió el pasado sábado con una preocupante historia: “Durante mucho tiempo elegí callar. Callar por miedo, por costumbre, por amor y fidelidad para proteger a quienes más amo. Pero hay momentos en los que el silencio deja de ser refugio y se convierte en una carga que duele más que cualquier palabra”.

El mensaje prosiguió: “Hoy hablo desde ese lugar: desde la vulnerabilidad, desde el miedo, pero también desde la necesidad de vivir en paz. Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé. Hablar, hoy, no es un impulso ni un acto de rebeldía: es una necesidad, y por sobre todo un derecho”.

Lo que también llamó la atención fue que en ese mismo mensaje Juana cuestionó a su padre. “No comparto ni avalo muchas de las decisiones que mi papá tomó en los últimos años. Creo que esas acciones lo llevaron a atravesar momentos difíciles que no me corresponden, pero sí me afectan profundamente. No puedo responsabilizarme por lo que no hice, pero sí por lo que siento y por cómo eso me atraviesa, a tal punto de temer por mi vida, por mi libertad”, dijo.

Paula Robles, la mamá de Juana, no dudó en expresar sus sentimientos en su cuenta de Instagram luego del posteo de su hija. En una historia temporal de Instagram, la expareja de Tinelli posteó una imagen seguida de una polémica frase. “El egoísmo no es vivir como uno desea vivir, es pedir a los demás que vivan como uno quiere”, esta cita corresponde a un verso de Oscar Wilde que Robles utilizó para sintetizar de cierta manera lo que piensa sobre la situación que tiene en vilo a su hija.

Alejada de los medios y la exposición mediática, Robles no dudó en proteger a Juana, quien acusó recibo y respondió a dicha publicación. “El egoísmo enferma”, lanzó, seguido de un emoji del tiro al blanco, como dando a entender que la frase se adecuó perfectamente a lo que ella siente internamente.

Horas más tarde, Robles volvió a la carga con otra cita literaria, esta vez de Alejandro Jorodowsky, con el fin de destacar la idea del egoísmo por parte de su expareja. “Huye del egoísta. Cuando la mente tiene hambre de ser única, se come a cualquiera”, completó, y acompañó el posteo con una foto de un árbol sin hojas.