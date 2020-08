Gwyneth Paltrow sobre volver a encontrar el amor después de un divorcio: "Fue una maravillosa sorpresa"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de agosto de 2020 • 17:03

Después de divorciarse del cantante de Coldplay, Chris Martin, su primer marido, Gwyneth Paltrow estaba segura que no iba a ser capaz de enamorarse con locura una vez más. Sin embargo, la vida la sorprendió con la llegada de un hombre que la cautivó por completo, al punto que decidió pasar nuevamente por el altar y volver a vivir la experiencia del matrimonio.

"Fue hermoso enamorarme de nuevo siendo más madura. Terminó siendo una maravillosa sorpresa, porque no pensaba que eso me iba a volver a pasar. Fui muy, pero muy suertuda. Muy suertuda", reveló durante una entrevista con la revista Heat!

En 2010, durante una participación especial en Glee, Paltrow conoció a Brad Falchuk, co creador y productor de la serie, quien quedó cautivado con ella. A fines de 2014, después del divorcio de la actriz, volvieron a reconectarse para, finalmente, en abril de 2015, hacer pública su relación.

"Estoy muy pero muy agradecida con lo que me pasó. Creo que cuando uno es mayor pone otro valor y otra importancia en un encuentro como este, algo que no sucede a los 20 años, porque no se termina de entender la diferencia entre una relación así y otra".

Madre de dos hijos, Apple de 16 años y Moses de 14, la estrella de 47 años admitió que no veía necesidad de volver a comprometerse con un hombre, hasta que Falchuk apareció en su vida. "Soy del tipo de mujer a la que le gusta estar casada. Amo ser la esposa de alguien y amo construir día a día un hogar", analizó sobre su personalidad.

La actriz, quien se divorció del cantante de Coldplay en buenos términos, admitió que el fin de la relación con el padre de sus dos hijos fue algo difícil de asimilar, pero que ambos trabajan para priorizar la felicidad de los chicos que tienen en común. "Ha sido maravilloso. No me definiría como una persona que marca tendencia, pero creo que si miro para atrás y analizo todo lo que he dicho, de alguna manera lo soy".

Durante estos días de pandemia, Gwyneth logró reafirmar que la vida dentro del hogar es algo que le da mucha felicidad. "Estaba preocupada porque pensé que iba a ser muy difícil para mis hijos adolescentes, ya que estamos acostumbrados a tener nuestras vidas por separado y nuestras libertades, de una forma sana y apropiada para sus edades. Decirles que no pueden salir, no pueden ir a fiestas, no pueden ir a patinar al parque, y cosas de ese estilo, fue todo un desafío", admitió. "Pero han estado maravillosamente bien durante este tiempo. Realmente han sido muy responsables con el colegio y sobre todo, he disfrutado mucho de las largas conversaciones durante la cena cada noche".