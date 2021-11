Jeremy Renner, sobre la serie Hawkeye: “La clave fue plantear una historia sólida, pero sin dejar de reírnos de nosotros mismos”

Cuando Thor llegó a los cines en 2011, su historia presentaba a Hawkeye (Jeremy Renner), un personaje que aparecía apenas unos minutos y parecía no estar destinado a tener una gran importancia en el Universo Marvel. Se trataba de un Vengador único en su especie, no solo porque no contaba con ningún superpoder, sino también porque tenía una familia, un núcleo que le servía de refugio y que en muchos sentidos, motorizaba su deseo por luchar en la construcción de un mundo mejor. Y ese objetivo lo pudo cumplir en Avengers: Endgame, una aventura que le puso punto final a la amenaza de Thanos (Josh Brolin), y que culminaba con un Hawkeye feliz, junto a su esposa e hijos. Pero al parecer, ese no era el último capítulo de su historia.

En la esperada ficción que hoy llega a Disney+, el héroe del arco debe enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado. De ese modo, y una vez más, él deberá alejarse de su familia para saldar viejas deudas, pero esta vez tendrá una compañera . Kate Bishop (Hailee Steinfeld) es una joven experta en arquería que, fascinada con la figura del Vengador, decide buscarlo para ofrecerse como una suerte de pupila. Y por ese motivo, ella también se verá involucrada en la pequeña guerra urbana que tendrá a Hawkeye como protagonista.

Ante el estreno de esta nueva miniserie televisiva, LA NACION dialogó con sus protagonistas, Jeremy Renner y Hailee Steinfeld, para saber cómo serán las aventuras de esta improbable (pero muy efectiva) dupla de justicieros.

-¿Cómo fue la primera reunión de producción en la que participaron los dos? Y Jeremy, ¿hablaste con Hailee sobre qué significa formar parte de una producción Marvel?

Jeremy Renner: -Me acuerdo que en la primera reunión, estábamos en una habitación muy grande y nos daban un montón de información. Esa es una situación que uno puede sentir algo abrumadora, y recuerdo pensar que si yo lo sentía así, cómo podría estar viviéndolo ella. Pero sabía que teníamos por delante un camino muy importante, y yo tenía muy en cuenta cuál podía ser su perspectiva. Creo que ese fue el primer paso que construimos para este proyecto.

-Hailee, ¿pensás que Kate se relaciona de alguna manera a otros de tus personajes? Porque algunos aspectos de ella me recordaron a tu rol de Mattie en la película Temple de acero...

Hailee Steinfeld: -Creo que muchos de los personajes que interpreté, tienen en común que son mujeres jóvenes, fuertes e independientes. Y dentro de ese abanico puedo ver que hay similitudes.

Hailee Steinfeld interpreta a Kate Bishop, una experta en el arco y flecha. Disney+

-En Avengers: era de Ultrón, daba la sensación de que Hawkeye quizá estaba cansado de todo lo que significaba ser un superhéroe, y que solo tenía ganas de estar con su familia. ¿Coincidís con esto, Jeremy? ¿Y cómo creés que esta nueva historia va a impactar en su futuro como superhéroe?

Renner: - Creo que eso es algo que va y viene. La gente siempre dice “tenés un pie puesto en el retiro”, pero esa es la esencia sobre cuál es su superpoder, que son sus principios, su ética . Y su familia es un gran ejemplo de eso, especialmente en lo referido al avance de la historia, y sobre cómo él siempre intenta cuidarla a lo largo de esta serie. Creo que durante su carrera ya lo vimos querer retirarse unas dos o tres veces; eso nunca funcionó, porque a los cinco minutos ya estaba de nuevo en alguna pelea. Le pasó en Capitán América: Civil War... Ya no puedo recordar todas las veces que pasó, pero el retiro no encaja con él.

- Hailee, ¿te gustaría ver a Kate en un grupo de superhéroes?

Steinfeld: -Bueno, por lo pronto lo que puedo decir es que me divertí muchísimo formando parte de este grupo y me cuesta creer que todo lo que nos divertimos pueda ser considerado un trabajo .

Jeremy Renner se pone en la piel de Hawkeye por sexta vez, desde su debut en Thor.

-Jeremy, ¿qué sentís que esta serie te aporta a vos y al universo Marvel?

Renner: -En lo personal, este personaje siempre me dio mucha diversión, y es una gran oportunidad poder seguir con él. Creo que todas las series de Marvel que vimos hasta ahora, dan cuenta de cuan amplio es este universo, y lo mucho que todavía puede expandirse. Y Hawkeye nos llevará por caminos muy divertidos que no podría estar más entusiasmado de poder compartir con el público.

-¿Por qué creen que la gente sigue eligiendo las ficciones de Marvel?

Renner: -Creo que todo se lo debemos a los fans. Todo esto no existiría si no fuera por ellos y su lealtad. Una de las cosas que hizo bien Marvel fue pensar en los fans, porque estas son historias que saben reírse cuando es necesario, pero también saben ser serias, y pueden tener humor y también una narrativa muy sólida. Me parece que la clave acá fue plantear una historia seria, pero sin dejar de reírnos de nosotros mismos. Eso es muy importante: el saber reírse de uno mismo, antes que alguien se ría de vos. Y eso habla de la humildad de lo que hacemos, porque siendo humilde vos podés conectar con los otros, que en este caso son los fans. Los fans construyeron el universo Marvel, y el universo Marvel a su vez fue construido para ellos, y esto es algo que espero continúe así.