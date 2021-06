¿Horacio Cabak a ShowMatch?: los indicios de una inminente reunión con Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli y Horacio Cabak estarían concretando una reunión en breve para una posible participación del ex Polémica en el bar en ShowMatch 2021.

La noticia fue comunicada en el programa de El Trece Los ángeles de la mañana, en el cual su conductor Ángel de Brito aseveró que “Cabak se va a juntar con Marcelo”. De acuerdo a lo informado en el ciclo de espectáculos, ambos se acercaron a través de las redes sociales, cuando Tinelli le brindó apoyo a Cabak por la fuerte exposición mediática que viene teniendo en los últimos meses. A partir de ese momento, comenzaron a hablar por privado y a contemplar una reunión profesional.

Como De Brito ya había adelantado que cinco famosos más se incorporarán al reality de talentos “La Academia”, luego debió aclarar que Cabak no es uno de ellos. “Sí, se va a juntar con Marcelo, pero no va a ir a ‘La Academia’”, remarcó. Por otro lado, el conductor de La jaula de la moda también fue tentado para hacer el sketch de “El insportable” -con José María Listorti y Diego Pérez- en los viernes de humor de ShowMatch, pero no aceptó esa oferta. De esta manera, se abren varias posibilidades más, pero que por el momento están sujetas a la reunión en cuestión.

Recordemos que Cabak fue recientemente desvinculado de Polémica en el Bar, el histórico ciclo que se emite por América, producido por Gustavo Sofovich. El modelo y conductor había declarado que iba a demandar al productor (quien sostiene que la “salida” de Cabak fue de mutuo acuerdo), aunque en los últimos días fue menos categórico.

“¿Lo vas a llevar a la Justicia a Gustavo Sofovich?”, le preguntó un cronista de Los ángeles de la mañana. “Eso depende de lo que decidan mis abogados. Como siempre dije hay cosas que solamente se arreglan fuera de los medios (...) Son cosas que hay que definir donde corresponde”, dijo con cierta vaguedad, para luego hablar de cómo quedó su relación con sus compañeros del programa y con su conductor, Mariano Iúdica.

Horacio Cabak demandará a Gustavo Sofovich - Fuente: eltrece

“Hablé con varios, pero lo que se conversa en privado queda en privado, nunca contaría mis charlas con Mariano o con Sofovich, y con quienes eran mis amigos sigue la relación. Con América también, nunca tuve problemas. En los últimos seis meses conduje cuatro programas, está todo bien. Siempre me hicieron sentir bien”, expresó.

Sofovich, por su parte, también habló en Los ángeles de la mañana para dar su versión de los hechos. “Tuvimos una charla por teléfono muy larga y acordamos que él salía del programa de común acuerdo. Si hay algo que siempre hubo en el programa fueron códigos, en la mesa y en el chat. El quería una salida decorosa y yo se la di, esa es la verdad. La situación no daba para más, no puedo permitir que le quiera armar la mesa a Mariano, que haya agresividad contra sus compañeros, que no se quiera sentar en la mesa con determinada persona. Nadie le dice a nadie qué decir y qué no, ese es el sello de Polémica... desde hace años”, manifestó el productor.

